Arsenal, 22 gol atan yıldızını sadece 40 milyon Euro'ya Fransa'ya gönderdi

Premier Lig devi Arsenal, potansiyelli golcüsü için Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı.

NE OLDU? Fabrizio Romano'nun haberine göre, Monaco ve Arsenal, Balogun'un Ligue 1 kulübüne transferi için 40 milyon Euro değerinde bir paket üzerinde anlaşmaya vardı.

Ve onun sağlık kontrolleri bu hafta sonu gerçekleşecek. Arsenal ayrıca, önemli bir satış maddesini de elinde tutarak oyuncusunu Fransız kulübüne gönderiyor.

BÜYÜK RESİM: Balogun, Fransa'nın üst düzey liginde deneyime sahip ve geçen sezon Arsenal'den kiralık olarak Reims takımına gitmişti.

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Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Balogun, takımı adına 22 gol katkısında bulunarak kalitesini ispatlamıştı.

Kuzey Londra kulübünde sadece 10 üst düzey maça çıkan oyuncu, Fransa'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Monaco, anlaşmanın detaylarını bir an önce tamamlayıp Balogun'u kadrosuna katmayı umuyor.