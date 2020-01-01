Arsenal, 2016'da Jamie Vardy'yi nasıl elinden kaçırmıştı?

Topçular'ın eski transfer sorumlusu, Vardy'nin 2016 yazında son dakikada vazgeçmeden önce Arsenal'a gelmeyi kabul ettiğini açıkladı.

'ın eski transfer sorumlusu Dick Law, 2016 yazında Jamie Vardy'nin transferi için ile anlaşmaya vardıklarını ama Vardy'nin transferden son anda vazgeçtiğini açıkladı.

The Athletic' e konuşan Law, "Hem Leicester hem de oyuncuyla anlaşmaya varılmıştı," dedi. "Eşi Rebekah ile kulüp binasına geldi, Arsene Wenger'in karşısındaki koltuğa oturdu. Ve sonra geri çekildi."

"Leicester'a dönerken Vardy'den transferi bir gece düşünmek istediğini söyleyen bir telefon aldım," diyen Law, "Bu noktada bunun kötü bir haber olduğunu anlayabiliyordunuz" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Üstelik Vardy, Arsenal'ın yıllar boyunca elinden kaçırdığı tek yüksek profilli oyuncu değil.

Haberin devamı aşağıda

Wenger, geçmişte Avrupa'nın devlerine transfer olmadan önce ve Paul Pogba gibi bir dizi süper yıldızla ilgilendiklerini itiraf etmişti.

İngiltere'de ve forması giyen Juan Mata da bu oyunculardan biri.

Mata'nın 2011 yılındaki Arsenal'a transferi hakkında da konuşan Law, "Mata kesinlikle Arsenal'a gelmek istedi, bu konuda bir sorun yoktu" dedi. Ancak daha sonra Chelsea'nin fiyat artırdığını söyleyen Law, "Bunu engellemek için biraz daha harcayacağız diyecek kadar paramız yoktu" dedi.