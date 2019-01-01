Arsenal 18 yaşındaki Gabriel Martinelli'yi transfer etti
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arsenalfc.com
Transfer piyasasında hareketsiz günler geçiren Arsenal, suskunluğunu Gabriel Martinelli transferiyle bozdu.
Londra ekibinin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Brezilyalı forvetin uzun süreli bir kontrat imzalayacağı ifade edildi.
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Brezilya'nın Ituano takımında top koşturan Martinelli, 2017 Kasım ayında 16 yıl 9 aylıkken ilk maçına çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Gösterdiği performansla Brezilya'nın Copa America öncesi geniş kadrosuna davet alan genç yıldız adayı, ülkesinde 2019'un en iyi genç oyuncusu olarak gösteriliyordu.