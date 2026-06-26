Arnold, Senegal maçı için Irak'ın resmi kadrosunu açıkladı

Irak milli takımının teknik direktörü Graham Arnold, 2026 Dünya Kupası 9. Grubu’nun son maçı kapsamında bugün Cuma akşamı Toronto’da Senegal ile karşılaşacak olan takımının kadrosunu açıkladı.

Senegal, Fransa’ya (3-1) ve Norveç’e (3-2) yenildikten sonra, 9. grupta puansız olarak üçüncü sırada yer alıyor.

Irak ise Norveç'e (4-1) ve Fransa'ya (3-0) yenilerek yine puansız bir şekilde grubun son sırasında yer alıyor.

Irak, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini almayı umuyor. Irak, daha önce 1986 Meksika Dünya Kupası’na katılmış ve o turnuvada tüm maçlarını kaybetmişti. Bugünkü bir galibiyet, “Rafidin Aslanları”nın üçüncü sırada yer alan en iyi takımlar arasında bir sonraki tura yükselme umudunu canlı tutacaktır.

Senegal ise Dünya Kupası’na dördüncü kez katılıyor. 2002’de çeyrek finale yükselerek grup aşamasını geçmeyi başarmış, 2022 Katar Dünya Kupası’nda ise son 16 turunda elenmişti. Senegal, 2018 Rusya Dünya Kupası’ndan sonra tarihinde ikinci kez grup aşamasında turnuvaya veda etmekten kaçınmayı umuyor.

Irak milli takımının kadrosu şu şekildedir:

Kaleci: Ahmed Basil

Defans: Rebin Solaka - Akam Haşim - Mirhas Doski - Frans Petros

Orta saha: İbrahim Bayş - Zidan İkbal - Emir El-Amari

Forvet: Ali El-Hammadi - Ahmed Kasım - Ali Jasim

Senegal teknik direktörü Babi Thiao da takımının kadrosunu şu şekilde açıkladı:

Kaleci: Mori Diao

Defans: Abdullah Sek - İsmail Jacobs - Kribin Diatta - Musa Niakaté

Orta saha: Idrissa Gaye - Lamine Camara - Habib Diara

Forvet: Sadio Mané - Ismaïla Sarr - Ibrahim M'Baye