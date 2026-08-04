Arnold, Mourinho'nun planında üçlü ajana dönüşüyor

Real Madrid'in Avusturya'da Fiorentina karşısında oynadığı hazırlık maçından bir saat önce basına dağıtılan kadro kağıdı yanıltıcı değildi; Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'in sağ bek mevkiinde yer alırken, Denzel Dumfries onun önünde kanat olarak sahaya çıkacaktı.

Ancak bu hamle, Mourinho'nun ancak maçın başlamasıyla ortaya çıkan taktik bir planını gizliyordu; bu plan, Arnold aracılığıyla hücumda üçüncü bir orta saha oyuncusu eklemekti.

İspanyol "As" gazetesine göre, İngiliz oyuncu, Klagenfurt kentindeki 2-2'lik beraberlikte görüldüğü üzere üçlü bir tehdit oluşturdu; çünkü bir bek olarak açıkça hâlâ bu mevkide görev yapıyor, duran toplarda uzmanlaşmış durumda (zira olağanüstü dokunuşları hâlâ mevcut) ve artık oyun kurma için de bir seçenek haline geldi.

Mourinho'nun planının tam resmi, Real Madrid'e 1-0 öne geçiren Endrick'in golünün ardından ortaya çıktı; teknik direktörün yedek kulübesine yaklaşması için çağırdığı tek oyuncu Arnold'du.

Talimatlar 1 dakika 29 saniye sürdü ve bu süre boyunca Mourinho, çizgileri aşan paslarını kullanarak nüfuz etmesini istediği alanları ona açıkladı.

Bu, Kulüpler Dünya Kupası'nda Huijsen'in sunduğuna benzer bir şekilde gerçekleşti; Arnold bek rolünü oynadığında savunma yapıyordu, ancak Real Madrid topa sahip olur olmaz, Valverde'den ve özellikle bir başka maçta yine tatmin edici olmayan bir performans sergilemeye devam eden Camavinga'dan daha fazla pas hattı görmek için derinliğe kayıyordu.

Arnold'un orta saha oyuncusu olarak rolünün okunması, üstlenebileceği ek görevleri ortaya koyuyor, ancak aynı zamanda Mourinho'nun orta saha bölgesinde topla oyun kurma konusunda Valverde ve Camavinga'nın sunabileceğine kıyasla daha yetenekli bir oyuncudan yoksun olduğunu da gösteriyor; özellikle de Camavinga'nın esasen geçici olarak Tchouaméni'nin üstlendiği rolü icra ettiği düşünüldüğünde.

Bağlantı, kontrol ve oyun mühendisliğini bir araya getiren bu rolün Rodri'nin ayırt edici özelliği olduğu kimse için sır değil.

"As" gazetesinin bildirdiğine göre, bu plan (Rodri ile anlaşma) haftanın başında kraliyet kulübü başkanının verdiği yeşil ışığa rağmen şu anda geçici olarak dondurulmuş durumda.

Çabalar şu anda Diomande ile transfer anlaşmasını kesin olarak sonuçlandırmaya odaklanmış durumda; ardından dünya şampiyonunun dosyasına geçilecek.

City herhangi bir baskı yaparak süreci hızlandırmıyor, Rodri ise sürecin şu anda olumlu bir yönde ilerlediğini düşünüyor.

Bu arada Mourinho eli kolu bağlı oturmuyor, çünkü bu onun tabiatında yok; bunun en büyük kanıtı ise Valdebebas'ta elindeki mevcut unsurları kullanarak çözümler aramasıdır. Arnold, Rodri dosyasının nihai sonucunun kendisine bildirilmesini beklerken bu çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.