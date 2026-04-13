Arno Vermeulen, AZ'nin Kees Smit'in transfer görüşmelerinde çok yüksek bir fiyat talep etmemesi gerektiğini düşünüyor. Ona göre, aksi takdirde Alkmaar ekibi, çok aranan orta saha oyuncusunu çok düşük bir bedele kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır.

Smit, pozisyonunda dünyanın en yetenekli oyuncularından biri ve bu nedenle piyasada oldukça rağbet görüyor. Real Madrid, bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi ilgi gösteren kulüplerden biri.

AZ, sezon sonunda Alkmaar'da iki yıl daha sözleşmesi bulunan Smit'in gerçekten de kulüpten ayrılması halinde, rekor bir transfer ücreti almayı umuyor. Vermeulen şimdiden bir uyarıda bulunuyor.

"İster 60, ister 50, ister 40 milyon olsun: AZ, Jorge Mendes (AZ tarafından işe alınan dünyaca ünlü menajer, ed.) aracılığıyla piyasaya bir rakam koyarsa ve Kees Smit ya da menajeri bunu biraz yüksek bulursa, bu anlaşmayı tamamen atlatabilirler," diyor Studio Voetbal'da.

"AZ çok fazla para talep ederse, mevcut mevzuat gereği Kees Smit'in 200 bin euroya transfer olabileceği riski var." NOS spor şefi bu iddiayı hemen ardından açıklıyor.

"İki yıl önce Avrupa'da ünlü Diarra kararı vardı. Avrupa yargıcı bu konuda karar verdi. Karar, çalışanın lehine. Kees Smit şöyle düşünürse: Ben iki yıl önce AZ ile yeni bir sözleşme imzalayan bir oyuncuyum, sözleşmemde iki yıl daha var ve yakında benim için yirmi, otuz, kırk ya da elli milyon isteyecekler… O zaman KNVB'nin tahkim komisyonuna hiç sorun yaşamadan başvurabilir."

“Komisyon, Avrupa hukukuna uymak zorundadır. Ve eğer ayrılma imkânı yoksa – buna tam anlamıyla orantılı veya öngörülebilir düzenleme denir – o zaman gerçekten birkaç yüz bin, beş yüz bin, altı yüz bin euro karşılığında sözleşmesini feshedebilir,” diyor Vermeulen.

"O zaman AZ'ye tazminat ödemesi gerekecek ve ardından Manchester United'a, Manchester City'ye, Real Madrid'e veya Barcelona'ya serbestçe gidebilecek." Sohbet programına konuk olan AZ'nin genel müdürü Merijn Zeeman bu konuda endişeli değil. "Hayır, bu hiç söz konusu değil."