Arne Slot'un Liverpool'da devasa bir sorunu var: Bir oyuncu daha sedyeyle sahadan çıkarıldı

Arne Slot ve Liverpool için bir başka sakatlık talihsizliği daha. Liverpool ile Everton arasında her zaman gergin geçen Merseyside Derbisi sırasında Giorgi Mamardashvili sedyeyle sahadan çıkarıldı.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Mamardashvili için işler ters gitti. Kiernan Dewsbury-Hall alçak bir orta yaptı ve Everton'ın forveti Beto kayarak topa girdi. Portekizli oyuncu Everton'ı (hak ettiği) 1-1'e taşıdı, ancak golü atarken Liverpool'un kalecisini de sakatladı.

Kısa süre sonra Mamardashvili'nin maçı bırakmak zorunda kaldığı anlaşıldı ve sağlık ekipleri sedyeyle kaleciye koştu. Böylece, acıdan yüzü buruşmuş halde sedyeye kaldırılan kaleci, sahadan taşındı.

Gürcü kaleci zaten Reds'in ilk tercihi değildi, ancak rakibi Alisson Becker de bir sakatlıkla boğuşuyor. Bu nedenle Slot şimdi büyük bir sorunla karşı karşıya: üçüncü kalecisine başvurmak zorunda.

Bu üçüncü kalecinin adı Freddie Woodman ve geçen yaz transfer olduğundan beri Liverpool formasıyla tam olarak bir maçta forma giydi. Bu maç, sonunda 3-0 kaybedilen Crystal Palace ile oynanan kupa maçıydı.

Bu, kısa süre önce Hugo Ekitiké'nin sedyeyle sahadan taşınmasını izleyen Slot ve Liverpool için bir başka talihsizlik. Fransız oyuncu, aşil tendonunu yırttı ve aylarca sahalardan uzak kalacak.