Hollandalı çalıştırıcı Liverpool'daki yeni görevine başlamadan önce Jürgen Klopp'a bir mesaj gönderdi.

Liverpool’un yeni teknik direktörü Arne Slot, takımın eski menajeri Jürgen Klopp’a oldukça ilginç bir durumdan ötürü teşekkür etti. Klopp’un Anfield’daki son maçında kendisinin adını haykırdığı şarkılı anonsa göndermede bulunan Hollanalı teknik adam, “İnsanlar evimin önünden geçerken bu şarkıyı söylüyor. Böyle bir şey daha önce hiç yaşanmamıştır” dedi.

Slot ne söyledi?

Klopp’un kendisinin ismini anons etmesinin ardından çok sayıda mesaj ve telefon aldığını belirten Slot, “Daha önce hiçbir menajerin kendisinden sonra gelecek ismi bu şekilde duyurduğunu sanmıyorum. Umarım taraftarlarımız önümüzdeki sezon benim adıma değil oyuncularımız adına tezahüratlarda bulunur. Yaz başından beri insanlar evimin önünden bu şarkıyla geçiyor” dedi.

Yaz boyunca Liverpool’un kadrosunu yeniden şekillendirmeye çalışacak olan Slot takımıyla beraber yeni sezon hazırlıkları için ABD’ye gidecek. Takımla ilk kez burada çalışacak olan deneyimli çalıştırıcı, kupalar ve şampiyonluklar beklentisiyle geldiği görevde bu beklentileri karşılamaya çalışacak. Slot Feyenoord’u uzun bir aranın ardından Hollanda’da şampiyonluğa taşıyarak adından söz ettirmişti.