Arnaud Kalimuendo: Paris Saint-Germain'in genç gol makinesi

19 yaşındaki Arnaud Kalimuendo, Paris Saint-Germain'in altyapısında son iki yılda 60 gol attı. Bu sezon kiralandığı Lens'te aynı etkiyi sürdürüyor.

Paris Saint-Germain, kesinlikle hücum seçenekleri bakımından kısa bir listeye sahip değil. Ligue 1'in son şampiyonu; Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria ve Mauro Icardi'den oluşan hücum hattıyla şu anda en kötü ihtimalle Avrupa'nın en iyileriyle baş edebilecek güçte. Bazıları için ise kıtadaki en korkutucu grup olabilirler.

Bu nedenle, Parc des Princes'te birinci takım kadrosuna girmeyi hayal eden genç bir forvet olmak, muhtemelen oldukça ürkütücü bir pozisyondur. Ve Arnaud Kalimuendo'nun karşılaştığı zorluk da budur.

19 yaşındaki oyuncu, Paris banliyösünde yerel bir kulüp olan FC Saint Cloud ile futbola başladıktan sonra 10 yaşından itibaren Paris Saint-Germain çatısı altında yer aldı. O yaşlardan itibaren gole yönelik gözü, onun en temel özelliği oldu.

2018-19 sezonunun başından itibaren geçirdiği iki sezonda, kulübün çeşitli genç takımları için 60'tan fazla gol attı. Bunlara UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı 10 maçta filelere gönderdiği dokuz gol de dahil.

Bu istatistikler onu A takımın sınırlarına götürdü. Ancak böylesine yıldızlarla dolu bir kadroya girmek, son on yılı altyapıda geçirmiş yeni bir mezun için zordu.

Sadece geçen yaz, Kalimuendo'nun eski takım arkadaşları Tanguy Nianzou ve Adil Aouchiche, başka bir yerde A takım dakikaları kazanmak için yeni sözleşmeler imzalamaya karar verdiler. Kalimuendo da kendi anlaşmasının son 12 ayına girdiğinde onların ayak izlerini takip etmeye başladı. Fakat ilk sezonunu Ligue 1 seviyesinde geçirmenin oynamaya değer bir kumar olduğunu düşünerek tercihini buraya yöneltti.

Kalimuendo, bu sezonu lige yeni çıkan Lens ile geçiriyor. Ancak sezonun açılış haftasında Paris Saint-Germain formasıyla sahaya çıkma fırsatını geri tepmedi. Ve aynı günlerde kulübüyle sözleşmesini dört yıl daha uzatmayı ihmal etmedi.

Fransa'nın genç milli takımlarında da oynayan oyuncu, şu ana kadar 18 Ligue 1 maçına çıktı ve dört gol kaydetti. Bir golü de kupa maçına sakladı. NXGN'e uygun hiçbir oyuncu (1 Ocak 2002'den sonra doğanlar) bu sezon Avrupa'nın en iyi beş liginde daha fazla gol atamadı. Ayrıca Kalimuendo, son 70 yılda Lens forması altında ilk 11 çıktığı ilk üç maçta da gol atan ilk oyuncu oldu.

Yeni takım arkadaşlarının 'Kali' lakabını taktığı genç yıldız Goal'a şunları söylüyor:

"Sezonum iyi gidiyor. Burada gelişiyorum ama hâlâ oynamam gereken çok maç olduğunu biliyorum. Benim için Lens ideal bir kulüp. Aradığım her şey var. Oynamaya zamanım olacağını biliyordum. Bir an bile buraya gelmekten çekinmedim. Altı ay önce olduğum oyuncu olmadığımı görebiliyorum. Oyunumda çok olgunlaştım ama yine de her gün yapmam gereken işler var çünkü geliştirmem gereken alanlar bulunuyor. Kendinizi sorgulamayı asla bırakmamalısınız. Her zaman çözüm bulmaya çalışıyorum, çünkü daha iyisini yapabileceğimi biliyorum."

Sürekli daha iyiye gitme dürtüsü, Paris Saint-Germain'in kadrosundaki dünya çapındaki yıldızlarla birlikte antrenman yapanların bildiği bir şeydir.

Genç oyuncu da "Geçen sezon Neymar, Mbappe, Icardi ve [Edinson] Cavani gibi büyük oyunculardan çok şey öğrendim. Kontrolümü geliştirdim, ki bu onlardan gerçekten öğrenmek istediğim bir şeydi. Onlarla çalışmak bir rüyada olmak gibiydi. Hayran olduğunuz oyuncular, sonrasında takım arkadaşınız oluyor. Genç bir oyuncu olarak benim için harika bir şeydi" diyor.

Şimdilerde kendini daha az tanınan bir takımda bulsa da, boyu 1,80'den daha kısa olmasına rağmen gençlik düzeyinde gücü ve hızı ile tanınan Kalimuendo'nun oyunu geliştirmeyi bıraktığı anlamına gelmez.

Suresnes doğumlu genç, oyunun zirvesine ulaşmak için her zaman dünyanın en iyi forvetlerini incelemeye hevesli. Geçen hafta Mbappe ve Erling Haaland'in toplam beş gol attığı Şampiyonlar Ligi'ni uzaktan izledi:

"Kendimi geliştirmek için en büyüğünden ilham almaya çalışıyorum, çünkü en üst seviyeye ulaşmak için her yönden iyi olmalısın. En üretken forvet olmak istiyorum. "Kylian'ın hat-trick yaptığını gördüğümde, onun için çok mutlu oldum çünkü o iyi bir arkadaş. Haaland için de iyiydi. Hemen hemen dünyadaki tüm iyi forvetleri izliyorum. Gerçek bir katil olan [Robert] Lewandowski ve Haaland gibi... Sergio Aguero, Harry Kane ve Luis Suarez; hepsi izlediğim oyuncular ve hepsinden bir şeyler kapabilirim."

Kalimuendo'nun gerçek idolü ise, 2019'da 17 Yaş Altı Dünya Kupası esnasında yollarının kesiştiği Brezilya efsanesi Ronaldo. Ronaldo, Brezilya'da düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında madalyaları dağıtmakla görevliydi. O maçta Fransa, Hollanda'yı 3-1 yenerken Kalimuendo da hat-trick yaptı.

Genç oyuncu o günü "Her şey çok hızlı gelişti" diyerek hatırlıyor ve o anı şöyle anlatıyor:

"Madalyalarımızı alacaktık. Heyetimizin başkanı ona benim hakkımda 'tüm golleri atan oydu' dedi. 'Evet, gördüm. Tebrikler. Böyle oynamaya devam etmelisin' dedi. Gözlerinin içine baktım ve kendi kendime 'vay be' dedim. Ona tam bir hayranlık duyuyordum. Sözlerini asla unutmayacağım. İnanılmazdı. Bu görüntüler sonsuza dek zihnime kazınacak."

Kalimuendo bir gün futbol kahramanının seviyesine ulaşırsa, kariyerindeki bir sonraki adımı çok önemli olacaktır. Lens, bu yaz kalıcı olarak onunla sözleşme imzalama seçeneğine sahip ama muhtemelen Paris Saint-Germain ilk kez üst düzeyde bir sezon geçiren oyuncusuna daha yakından bakmak isteyecektir.

Ne olursa olsun, Kalimuendo oyunun zirvesine doğru giderken kendi yolunu çiziyor.

Son on yılda pek çok Paris Saint-Germain akademisi mezunu tam da bunu yapmak zorunda kaldı. Yol onun için de tıkanmış olabilir, ancak bu potansiyelini başka bir yerde geri dönemeyeceği anlamına gelmez.