Arjen Robben, Şampiyonlar Ligi'nde parlayan oyuncuda kendini görüyor: "Bundan keyif alıyorum"

Arjen Robben, kulübün resmi kanallarında Bayern ile yaptığı röportajda iki Bayern Münih oyuncusundan çok etkilendiğini söyledi. Efsanevi sağ kanat oyuncusu, bu oyuncularla belirli bir oyuncu arasında benzerlikler görüyor.

Real Madrid ile oynanan ilk maçta (1-2) bir oyuncu dikkatleri üzerine çekti. "Tabii ki herkes Manu'yu (Manuel Neuer, ed.) övüyordu. Benim için o her zaman dünyanın en iyi kalecisi olmuştur," diyor Robben. Eski futbolcu, eski takım arkadaşından çok etkilenmiş. "Şu anda kırk yaşında ve yine inanılmaz klasını gösteriyor, ama bu beni hiç şaşırtmadı."

Michael Olise, bu sezondan itibaren Bayern'in sağ kanadında oynuyor. Fransız oyuncu, efsanevi sağ kanat oyuncusundan da övgüler alıyor. "Bence çok iyi oynadı. Tabii ki o benim pozisyonum da," diyor Robben.

“Enerji ve yaratıcılıkla oynadı ve topla teknik olarak çok yetenekli olduğunu gösterdi.” Olise, sık sık Hollandalı oyuncuyla özdeşleşen hareketleri yapıyor.

“Benzerlikler görüyorum. Ancak karşılaştırmalar konusunda her zaman dikkatli olmak gerekir. Her oyuncunun kendine özgü bir oyun stili olduğu için bu tür karşılaştırmalardan pek hoşlanmıyorum,” diyen Robben, yine de bazı paralellikler görüyor.

“Elbette birbirimize benzediğimiz bazı yönler var, ama sonuçta o benden farklı bir oyuncu. Harika iş çıkarıyor. Bundan memnunum ve keyif de alıyorum,” diyor 96 kez Hollanda milli forması giyen oyuncu.

Çarşamba akşamı, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımı Allianz Arena'da rövanş maçını oynayacak. Robben'e göre Bayern açık ara favori. “Sağlam bir takım ve şu anda her şey mükemmel gidiyor. Ama sonuçta bu futbol, yani her an her şey olabilir. Bayern 95 dakika boyunca konsantrasyonunu korursa, bana kalırsa kazanacak tek bir takım var,” diye bitiriyor Robben.