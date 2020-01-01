Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi

Geçtiğimiz yaz tekliflere rağmen emekliliğini açıklayan Atjen Robben, futbola dönebileceğini söyledi.

8 , 2 Premier Lig, 1 , 1 Eredivisie, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve iri ufaklı bir sürü kupa... Arjen Robben tfutbolculuk döneminde tüm bu başarıları elde etti. Geçtiğimiz yaz 10 yılı süren macerasını sonlandırması bir kenara, futbolculuğu da bırakmıştı. Ancak 35 yaşındaki futbol adamı sahaları özlediğini itifaf etti.

FC Bayern Podcast'e konuşan Arjen Robben ilk bıraktığı günlerde futbolu hiç özlemediğini ancak düşüncesinin sonradan değiştiğini söyledi:

"Zaman zaman hala böyle bir his var. Virüs günlerinde bu düşünce çok garip ama ben bir sporcuyum"

Daha fazla takım

Futbolu bıraktıktan sonra Bayern'in tüm maçlarını izlemediğini açıklayan Robben, "Çok fazla maç kaçırdım. Sadece meşguldüm. Hiçbir zaman maç izlemek için özel bir zaman planlamadım" dedi.

Oğlunun futbol antrenmanlarında birkaç kez antrenörlük yaptığını belirten Hollandalı futbol adamı, buna karşın gelecekte ne yapacağına dair kesin bir karar vermiş olmadığını da sözlerine ekledi.

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