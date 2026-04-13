Arjen Robben, amatör sahada Wilfred Genee'ye sert bir itiş yaptı: "Karışma!"

Arjen Robben, Pazar günü Wilfred Genee'ye itti. Hollanda milli takımının eski oyuncusu, Genee'nin bir hakemle yaşanan tartışmaya karışmasından hoşnut değildi.

Robben şu anda FC Groningen U14 takımının antrenörlüğünü yapıyor. Bu takım Pazar günü Viktoria U14 ile karşılaştı. Genee'nin oğlu da bu takımda oynuyor.

Maçı, ligde birinci sırada yer alan Viktoria 1-0 kazandı. FC Groningen ise ikinci sırada yer alıyor. Maçın ardından Robben, görevli hakemle tartışmaya başladı, ardından Genee de yanlarına geldi.









O anda Robben, Vandaag Inside programının sunucusunu iterek, “Sen bu işe karışma” dedi. Genee ise çiti tutarak yerinden kıpırdamadı.



