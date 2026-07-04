Arjantinli yıldız, Mısır maçı öncesinde: "Zorlukların bir değeri var... Messi'nin bakışı yeter"

Arjantin Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Leandro Paredes, takımın en iyi formunda olmadığı günlerde bile mücadele etmenin önemini vurguladı ve Dünya Kupası’nın 32’li turunda Yeşil Burun Adaları’nı zorlu bir maçın ardından eledikten sonra “Albirroja”nın zihinsel dayanıklılığını övdü.

Son şampiyonun Kap Verde'yi 3-2 yenmek için uzatmalara ihtiyaç duyduğu maçın ardından yaptığı basın açıklamalarında Paredes, takımın en iyi formunda olmadığını kabul etti, ancak bu tür maçların büyük hedeflere ulaşma yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Paradis, “Milli takım olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, ancak bu her zaman mümkün olmadığından, bu tür maçlara çıkmak zorundayız; bu zorlukların da bir değeri var” dedi.

Ve ekledi: "Bize sorun çıkarabilecek bir takımla karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk ve öyle de oldu, ancak en önemlisi kazandık ve bir sonraki tura yükseldik."

Maçın kritik bir anında sahaya girmesiyle ve sahaya çıkmadan önce Lionel Messi’nin kendisine verdiği talimatlarla ilgili olarak Paredes, aralarındaki karşılıklı güveni ortaya koyarak şunları söyledi: “Leo fazla konuşmaz, bana her zaman güven verir. Ne yapabileceğimi ve takıma nasıl katkı sağlayabileceğimi bilir. Fazla söze gerek yok, bir bakış yeter.”

Orta saha oyuncusu, zorlu bir mücadelenin ardından elde edilen bu galibiyetten olumlu bir sonuç çıkarmak istedi ve bu tür zaferlerin takımı güçlendirdiğini vurgulayarak şunları açıkladı: “Performansınız iyi olmadığında, galibiyet her zaman en önemlisidir. Bu şekilde kazanmak da önemlidir, çünkü zorlandığınızda şüpheler aklınıza sızabilir, ancak biz bunun olmasına asla izin vermeyiz. Her zaman elimizden gelenin en iyisiyle mücadele etmeye çalışırız ve bu forma için elimizden gelenin en iyisini yaparız.”

Son olarak, Paredes, Miami’de takımı desteklemek için büyük bir kalabalık halinde toplanan Arjantinli taraftarlara seslendi ve takımın bağlılığına duyduğu minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi: “Bize verdikleri muhteşem destek için onlara teşekkür etmeliyiz. Maç boyunca bize tezahürat ediyorlar. Bu formayla oynamak bir hayalin gerçekleşmesidir. Her topa sanki son topmuş gibi, her maça da öyle yaklaşıyoruz; çünkü bu formayı giymek eşsiz bir zevk.”