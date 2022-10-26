Arjantinli efsane Maradona'nın 62. doğum günü, 40 metre yüksekliğinde duvar resmiyle onurlandırılacak

Nazım Gömleksiz|
Diego Maradona muralMurales Bagnasco
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Merhum Diego Maradona'nın 62. doğum günü, Buenos Aires Havalimanı yakınlarında 40 metrelik yeni bir duvar resminin açılışıyla kutlanacak.

    • Sanatçı Maximiliano Bagnasco görevlendirildi
    • İniş ve kalkış yapan uçaklar için görünür olacak
    • 62. doğum günü onurlandırılacak

    NE OLDU? Maradona, düzenli şekilde ölümsüzleştiriliyor. Arjantin ve Napoli sokaklarındaki duvarlar, Maradona'nın resimleriyle kaplı ve ailesinin bir arkadaşı, Buenos Aires'te bulunan Ezeiza Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir binanın yanına yepyeni, 40 metrelik bir duvar resmi yerleştirme fikrini ortaya attı

    NE SÖYLEDİ? Bagnasco, Maradona'yı dünya çapında daha küçük duvar resimlerinde resmeden iş için bir kez daha görevlendirildi. "Her zaman burada, Arjantin'de Diego'nun harika bir duvar resmini yapmak istemişimdir ve bunun için geldim. 7 Ekim'de başladık ve onun doğum günü için bitecek."

    BÜYÜK RESİM: Büyük hediyenin kalbindeki fikir, Arjantin'e uçakla gelen ve çıkan insanların belki de ülkenin en büyük adamını bir an için yakalayabilmeleridir. Duvardaki resim - kızı Gianinna tarafından seçilmiş - 1982 Dünya Kupası'ndan bir resim.

    ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Diego Maradona muralMurales Bagnasco

Diego Maradona Argentina World Cup 1982Getty ImagesDiego Maradona muralGetty Images

SIRADAKİ NE VAR? Doğum gününde, bazı akrabaları, arkadaşları ve eski takım arkadaşları resmi açılış etkinliğine katılmak için duvar resminin bulunduğu yere gidecek. O andan itibaren, en iyi manzaraya sahip uçakla ülkeyi terk edenlerle tüm dünyanın görmesi mümkün olacak.

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