Arjantinli efsane Maradona'nın 62. doğum günü, 40 metre yüksekliğinde duvar resmiyle onurlandırılacak

Sanatçı Maximiliano Bagnasco görevlendirildi

İniş ve kalkış yapan uçaklar için görünür olacak

62. doğum günü onurlandırılacak

NE OLDU? Maradona, düzenli şekilde ölümsüzleştiriliyor. Arjantin ve Napoli sokaklarındaki duvarlar, Maradona'nın resimleriyle kaplı ve ailesinin bir arkadaşı, Buenos Aires'te bulunan Ezeiza Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir binanın yanına yepyeni, 40 metrelik bir duvar resmi yerleştirme fikrini ortaya attı

NE SÖYLEDİ? Bagnasco, Maradona'yı dünya çapında daha küçük duvar resimlerinde resmeden iş için bir kez daha görevlendirildi. "Her zaman burada, Arjantin'de Diego'nun harika bir duvar resmini yapmak istemişimdir ve bunun için geldim. 7 Ekim'de başladık ve onun doğum günü için bitecek."

BÜYÜK RESİM: Büyük hediyenin kalbindeki fikir, Arjantin'e uçakla gelen ve çıkan insanların belki de ülkenin en büyük adamını bir an için yakalayabilmeleridir. Duvardaki resim - kızı Gianinna tarafından seçilmiş - 1982 Dünya Kupası'ndan bir resim.

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