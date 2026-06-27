Arjantin yolda… Mısır, 32'li turdaki rakibini öğrenecek

Mısır milli takımı, Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda 7. grubun üçüncü ve son maçında İran ile 1-1 berabere kalarak resmi olarak 32’li turuna yükseldi. Böylece “Firavunlar”, eleme turlarına doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Mısır Milli Takımı, puanını 5’e yükselterek lider Belçika’nın ardından ikinci sıraya yerleşti ve bir sonraki tura doğrudan yükselmeyi garantiledi. İran ise 3 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı ve en iyi üçüncü takımlar arasında yer alıp alamayacağını belirlemek için diğer grupların sonuçlarını bekliyor.

Mısır Milli Takımı, 32'li turda Avustralya ile karşılaşacak; bu merakla beklenen maçta fiziksel güç ile taktiksel beceri bir araya gelecek.

Bu turu geçmesi halinde, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.