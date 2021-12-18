Arjantin ve Brezilya, Uluslar Ligi'ne katılıyor

UEFA asbaşkanı Zbigniew Boniek, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ile birleşme konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı.

2018'den bu yana düzenlenen Uluslar Ligi'nde UEFA'nın 55 üye ülkesi yer alıyor.

Yapılan yeni anlaşmaya göre 2024'ten itibaren 10 Güney Amerika ülkesinin katılımıyla turnuva yeni bir çehreye bürünecek.

Ne söyledi?

Meczyki'ye konuşan Boniek uzlaşmayı şu sözlerle duyurdu:

"2024'ten itibaren CONMEBOL ülkeleri de Uluslar Ligi'ne katılacak."

"Formülü veya formatı henüz tam olarak bilmiyoruz. CONMEBOL ile UEFA arasında 2024'te başlayacak işbirliğiyle ilgili bir protokol imzalandı."

Boniek, altı Güney Amerika takımının A Ligi'ne, geri kalan dört takımın ise B Ligi'ne yerleştirileceğini de söyledi.

Seyahat süresini minimuma indirmek amacıyla tüm maçlar Avrupa'da oynanacak.

Ne anlama geliyor?

Uluslar Ligi'nin genişleyerek global bir kimlik kazanması, UEFA ile CONMEBOL arasındaki yakınlaşmanın en önemli meyvesi olarak görülüyor.

İki federasyon geçen hafta "aralarındaki işbirliğini genişletmek" ve "futbolu coğrafi bölgelerin dışına taşımak" için bir anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma kapsamında projeleri tek bir merkezden yürütmek amacıyla Londra'da ortak bir ofis açılacak.

Ayrıca iki kıtanın şampiyonları arasında bir maç oynanması planlanıyor. Euro 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America galibi Arjantin, gelecek yıl Haziran ayında karşı karşıya gelecek.

FIFA'yla ters düşebilirler

Uluslar Ligi'nin genişlemesi, FIFA'nın Dünya Kupası'nı dört yerine iki yılda bir düzenleme fikriyle doğrudan çelişiyor.

Mevcut takvim Uluslar Ligi'nin yeni formatıyla düzenlenmesinin önünde bir engel teşkil etmiyor. Ancak Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması halinde organizasyonlar birbiriyle çakışacak.

UEFA ve CONMEBOL, FIFA'nın Dünya Kupası'nı daha sık düzenleme önerisine açıkça karşı çıkmıştı. UEFA başkanı Aleksander Ceferin, FIFA'nın bu yönde bir karar alması durumunda turnuvayı boykot edebileceklerini söylemişti.

💥 Dünya Kupası tartışması giderek büyüyor.



🗣️ UEFA Başkanı Aleksander Ceferin:



"FIFA, Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenlemeye karar verirse turnuvayı boykot edebiliriz. Güney Amerikalılar da bizimle aynı görüşte." pic.twitter.com/wjI4rO1pGD — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) September 9, 2021

FIFA, 20 Aralık Pazartesi günü futbolun geleceğinin ve Dünya Kupası'yla ilgili planların masaya yatırılacağı küresel bir zirve düzenleyecek.

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