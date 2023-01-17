Arjantin Teknik Direktörü Scaloni: "Maradona harikaydı ama Messi tarihin en iyisi"

- Messi, 2022 Dünya Kupası için Arjantin'e ilham verdi
- Scaloni, Messi'nin Maradona'yı gölgede bıraktığını düşünüyor
- Onu tarihin en iyisi seçti
NE OLDU? Lionel Messi, Arjantin'e 2022 Dünya Kupası'nın kazanılmasında liderlik etti ve Maradona'nın 1986'da kaldırdığı kupadan sonra ilk kez turnuvada başarılı oldular. Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, yedi kez Ballon d'Or sahibi oyuncunun Diego Maradona'dan daha iyi olduğunu söylüyor.
NE SÖYLENDİ? El Partidazo de COPE'a konuşan Lionel Scaloni şunları söyledi: "Benim için Messi tarihin en iyisi. Maradona harikaydı ama Leo'da özel bir şey var."
BÜYÜK RESİM: Scaloni futbolculuk yıllarında kariyerinin büyük bir kısmını İspanya'da geçirdi ve İspanya'nın başına geçmeye de yeşil ışık gönderdi: "İspanya'yı neden çalıştırmayayım? Kendimi bu ülkenin bir parçası gibi hissediyorum."
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:GettyGetty
SCALONI & MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantin ile Dünya Kupası zaferinin ardından Scaloni, Aralık sonunda resmen sona eren sözleşmesinin uzatılmasını bekliyor. Lionel Messi ise PSG'nin Suudi Arabistan karmasıyla yapacağı özel maçta Cristiano Ronaldo'ya karşı oynayacak.