Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olması gerektiğini açıkladı

- Messi, PSG'ye bu yaz veda edebilir
- Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldı
- Scaloni ise Messi'nin mutlu olmasını istiyor
NE OLDU? Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, milli takımın kaptanı Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili karar verme sürecini değerlendirdi.
NE SÖYLENDİ? Al-Kass'a konuşan Scaloni şunları söyledi: "Hangi kulüp ve takım arkadaşlarıyla rahat edecekse oraya gitmesine izin vermeliyiz. Aramıza katıldığında onu mutlu gördüğümüz sürece milli takım olarak bizim için sorun yok."
BÜYÜK RESİM: AFP, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinin kesinleştiğini iddia ederken Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi bu iddiayı sosyal medya hesabından öfkeyle yalanladı.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty ImagesGettyGetty Images