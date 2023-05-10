Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olması gerektiğini açıkladı

Lionel Scaloni, Paris Saint-Germain'den ayrılacağı konuşulan Lionel Messi'nin kendini en rahat hissedeceği yere gitmesini istiyor.

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Scaloni ise Messi'nin mutlu olmasını istiyor

NE OLDU? Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, milli takımın kaptanı Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili karar verme sürecini değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Al-Kass'a konuşan Scaloni şunları söyledi: "Hangi kulüp ve takım arkadaşlarıyla rahat edecekse oraya gitmesine izin vermeliyiz. Aramıza katıldığında onu mutlu gördüğümüz sürece milli takım olarak bizim için sorun yok."

BÜYÜK RESİM: AFP, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinin kesinleştiğini iddia ederken Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi bu iddiayı sosyal medya hesabından öfkeyle yalanladı.

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