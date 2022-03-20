Arjantin'in Rosario Central ve Newell's Old Boys takımları arasında oynanan derbi maçında, taraftarlar sahaya el bombaları attı.

Santa Fe eyaletindeki iki ezeli rakip arasında yerel bir derbi olan ve ülkenin futbol takviminde önemli bir yere sahip karşılaşmaya atılan bombalar damga vurdu.

Bombalar sebebiyle sahanın zemininde hasar oluştu ve derbi maç pazar akşamı geç saatlerde başladı.

Perşembe akşamı 30.000 Newell's taraftarı, pazar akşamı oynanacak olan derbi maçı öncesinde takımını havai fişeklerle kulüplerinin stadyumunda toplanarak uğurladı.

Ne söylendi?

Yaşanan olayların ardından, Newell's Old Boys resmi Twitter hesabı şunları yazdı:

“Hakem, Güvenlik Müdürü tarafından bilgilendirildi ve maçın başlama saati erteleniyor.

“Sahaya atılan çok sayıda el bombası var ve saha zemininde delikler açıldı.”

Newell's daha sonra, oyun yüzeyinde patlayan bir el bombasını gösteren olayın videosunu paylaştı.

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6 — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) March 20, 2022

Newell's, Juan Garcia'nın ikinci yarıda kaydettiği golle derbi mücadelesini 1-0 kazanmayı başardı.

Ancak maçtan çok, atılan el bombası ve bombanın sahaya verdiği tahribat akıllarda kaldı.

Newell’s Old Boys takımının yetiştirdiği yıldızlar

Arjantin ekibi, altı lig şampiyonluğu ve üç ulusal kupa kazanan Arjantin'deki en ünlü kulüplerden birisi olarak dikkat çekiyor.

Diego Maradona, Mauricio Pochettino ve Gabriel Batistuta gibi isimler kulübü yurt dışında temsil etme şansı buldu.

Futbol tarihinin en iyi oyuncularından birisi olarak gösterilen Lionel Messi ise Barcelona'ya katılmadan önce Newell's altyapısında oynadı.

Ünlü Arjantinli menajer Bielsa da menajerlik kariyerine Arjantin kulübünde başladı ve 1990 yılında Newell's Old Boys'ta genç takımlardan sorumlu olarak kulüpte 10 yıl geçirdi.

Daha sonra kulübün başına geçen Bielsa, takımda olduğu süre boyunca iki lig şampiyonluğu kazandı ve 1992 yılında Copa Libertadores finalinde, penaltılarla Sao Paulo'ya kaybetti.

Ünlü hoca, Arjantin ekibinin kahramanı olarak biliniyor.

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