Arjantin patronu Scaloni, Lionel Messi ile yaptığı Dünya Kupası konuşmasını açıkladı

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin kendisine 2022 Dünya Kupası için nasıl motivasyon verdiğini açıkladı.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın sahibi oldu

Lionel Messi, Altın Top kazandı

Ayrıca Scaloni'yi motive etti

NE OLDU? Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmelerinin ardından Lionel Messi ile yaptığı konuşmayı açıkladı. Scaloni, Brezilya ile berabere kalmalarının ardından Dünya Kupası için bazı şüphelerinin olduğunu kabul ediyor ancak Messi'nin kendisini motive ettiğini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Scaloni şunları söyledi: "Brezilya ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Messi ile yaptığım güçlü bir sohbeti size anlatacağım. Paris'e dönmeden önce Messi ile oturup konuştum. Konuyu Dünya Kupası'na getirdim. Bana, 'Devam edeceğiz ve muhtemelen iyi gidecek. Ama gitmezse en azından denemiş olacağız' dedi. Bu beni motive etti"

BÜYÜK RESİM: Messi, Scaloni'nin ekibiyle birlikte kariyerindeki ilk Dünya Kupası'nı kazanırken Arjantin'e bu başarıyı üçüncü kez tattırdı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Arjantin, Katar'daki zaferini kutlamak için Dünya Kupası ile birlikte Buenos Aires'e uçuyor. Salı sabahı taraftarıyla bir araya gelecek.