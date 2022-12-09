Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, sakatlık problemlerini ve oyuncu eksikliklerini sızdırdıkları için basını Hollanda'ya yardım etmekle suçladı

De Paul ile Di Maria çeyrek finali kaçırabilir

Scaloni takımdaki problemlerin basına sızmasından dem vurdu

Basını Arjantin'e zarar vermekle suçladı

NE OLDU? Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmasının hazırlıklarını yaparken Rodrigo De Paul'ün sakatlığıyla karşı karşıya kaldı. Avustralya karşısında son 16 turu maçını kaçıran Angel Di Maria'nın da çeyrek final maçına çıkması beklenmiyor.

NE SÖYLENDİ? Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, sakatlıklar hakkında gelen soruları iyi karşılamadı ve basın toplantısında şunları söyledi: "Antrenmanlarımız basına kapalıydı. Bana neden De Paul'u soruyorsunuz? Hollanda'ya yardım etmeye mi çalışıyorsunuz? Bu bilgilerin basına sızması bizim için iyi değil. Tüm bunlar garip. Bir antrenmana daha çıkacağız ve De Paul ile Di Maria'nın oynayıp oynamayacağına bakacağız."

BÜYÜK RESİM: Angel Di Maria ve De Paul, Hollanda karşısında çıkacakları mücadeleyi kaçırsalar bile Arjantin rakibini rahatsız edecek güce sahip. Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez ve Papu Gomez çeyrek final maçı için hazır durumda.

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ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Scaloni'nin öğrencileri, 9 Aralık'ta Hollanda ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek ve eğer yarı finale yükselirlerse Brezilya - Hırvatistan maçının galibiyle oynayacaklar.