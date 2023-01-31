Arjantinli süperstar, hedeflediği her şeyi kupa koleksiyonuna ekledi.

NE OLDU? Messi, 2022 Dünya Kupası'ndaki görkemli kupa zaferinin öncesinde 2021 yılında Copa America'yı kazanma başarısını da gösterdi.

Arjantinli süperstar, ülkesinin üçüncü dünya şampiyonluğu mücadelesinde yedi gol ve üç asist kaydettikten sonra Katar'da Altın Top kazandı.

Dünya Kupası zaferinin, muhtemelen tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak şanlı kariyerini sonlandırmak için mükemmel bir ana geldiğini düşünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Messi, UrbanaPlay ile yaptığı bir röportajda, "Sanırım zamanı seçmem gerekseydi, bu anı seçerdim" dedi ve şunları ekledi:

"Kariyerimin sonunda, bir devreyi kapatıyorum. Milli takımla hep hayalini kurduğum her şeyi başardım. Kariyerimde her şeyi bireysel olarak elde ettim.

"Bu, kariyerimi benzersiz bir şekilde bitirmekle ilgiliydi. Tüm bunların olacağını hiç düşünmemiştim.

"Dünya Kupası zaferinin, kariyerimin bu anında gelmesi çok iyiydi.

"Hiçbir şikayetim yok ve daha fazlasını isteyemem. [2021'de] Copa America'yı ve Dünya Kupası'nı kazandık, artık kazanacağım bir şey kalmadı."

BÜYÜK RESİM: Messi, Kasım 2020'de 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Maradona'nın Arjantin'in bir Dünya Kupası daha kazanmasına tanık olamadığı için üzgün...

"Maradona'nın bana Dünya Kupası'nı vermesini isterdim. En azından bu yaşananlara tanık olmasını isterdim.

"Arjantin'i dünya şampiyonu olarak görmek isterdi, çünkü Maradona Arjantin'i ve milli takımı çok seviyordu.

"Bence yukarıdan bakıldığında Maradona, beni seven birçok insan gibi çok güçlüydü."

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Çarşamba günü Montpellier ile Ligue 1 karşılaşmasında PSG'nin kazanması için sahada olacak.