Arjantin Milli Takımı'nın yıldızının Cristiano Ronaldo dövmesi tepki çekti: "Messi'den nefret ediyor!"

Arjantin Milli Takımı'nın forveti Yamila Rodriguez, Cristiano Ronaldo dövmesini neden yaptırdığını açıklarken Messi eleştirilerine yanıt verdi.

Rodriguez'in Ronaldo dövmesi var

Ayrıca bacağında Diego Maradona dövmesi var

Ama Messi'den nefret etmediği konusunda ısrar ediyor

NE OLDU? Arjantin Milli Takımı'nın forveti Yamila Rodriguez vücudunda Cristiano Ronaldo ile Diego Maradona'nın dövmelerini taşıyor. Ancak Messi ile Ronaldo arasındaki rekabet, onun da Arjantin'de eleştirilmesine neden oldu. Yamila, Lionel Messi'yi sevmediğine dair eleştiriler aldı.

NE SÖYLENDİ? Yamila Rodriguez, Instagram'da şunları söyledi: "Lütfen yeter. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lionel Messi karşıtı olduğumu ne zaman söyledim? Söylemediğim şeyler üzerinden eleştiri yapmayı bırakın. Çünkü ülkemi temsil ettiğim bir Dünya Kupası'nın ortasında kendimi hiç iyi hissetmiyorum. İnsanın bir idolü ya da sevdiği bir oyuncu olamaz mı? Lütfen saygı gösterin."

"Messi karşıtı olduğumu asla söylemedim. Asla öyle düşünmüyorum. O bizim kaptanımız. Cristiano Ronaldo'nun bana ilham vermesi, Messi'den nefret ettiğim anlamına gelmiyor. Hepimiz sadece kendi ülkemizdeki oyuncuları sevmek zorunda değiliz."

BÜYÜK RESİM: Arjantin, Kadınlar Dünya Kupası'nın açılış maçında İtalya'ya 1-0 kaybetti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Arjantin bir sonraki maçını Cuma günü Güney Afrika'ya karşı oynayacak.