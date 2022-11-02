Arjantinli süperstar, kupaya uzanmak için arkadaşlarına motivasyon yükledi.

NE OLDU? Messi, finalde Brezilya'yı yenerek ilk büyük uluslararası kupasını elde etti ve maç sonrasında takım arkadaşları, onu havaya kaldırarak kendileri için ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdiler.

Çünkü kaptanları, dev finalden önce onları çok etkileyen bir motivasyon konuşması yapmıştı.

NE DEDİLER: Arjantinli süperstar, takım arkadaşlarını ateşlemek için şu ifadeleri kullandı:

"Ailelerimizi görmeden 45 gün çocuklar...

"Bir hedefimiz var ve ona ulaşmaktan sadece küçük bir adım uzaktayız.

"Tesadüf diye bir şey yoktur çocuklar. Ne var biliyor musunuz? Bu kupa Arjantin'de oynamak içindi ve Tanrı, onu buraya getirdi.

"Biz, bu kupayı Maracana'da kaldıralım çocuklar. Herkes için daha güzel olacak.

"O halde güvenle ve sakin bir şekilde dışarı çıkalım, çünkü bu kupayı evimize götüreceğiz!"

Ve bu konuşmanın ardından Arjantin, ezeli rakibi Brezilya'yı 1-0 yenerek Copa America'yı kaldırdı.

BÜYÜK RESİM: Messi; bir soyunma odası figürü olmaktan çok, saha içerisinde liderlik etmesiyle tanınırken ilham verici sözleri kariyerinin en büyük maçlarından birinin öncesinde ortaya çıkmış oldu.

Belgesel, kişiliğinin hayranları tarafından pek görülmeyen yönlerini gösteriyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Messi, bu ay Dünya Kupası'nda takımı C Grubu'nda mücadele ederken kupaya uzanmaya çalışacak.

Arjantin'in grubunda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya yer alıyor.

Süperstarın performansı, Dünya Kupası'nda en fazla merak edilen konular arasında bulunuyor.