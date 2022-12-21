Tangocular, yaşadıkları dev zaferin ardından kutlamalarını büyük bir coşkuyla südürüyor.

NE OLDU? Arjantin, Dünya Kupası galibiyetinin ardından beklenildiği gibi büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ekip, başkentteki şenliklerine otobüsle başladı ve güvenlik görevlileri, takımın turunu helikopterle tamamlamasını istedi.

Bazı oyuncular, o anları sosyal medya üzerinden görüntüleyerek takımın kutlamalarını havadan görüntüledi.

Arjantin, Buenos Aires'in eteklerindeki idman alanlarından şehir merkezine uzanan 20 millik döngüyü kısmen tamamlayabildi.

BÜYÜK RESİM: Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, ülke 1986'dan beri ilk kez Dünya Kupası'nı kutlarken salı gününü ulusal bayram ilan edince Arjantinliler çılgına döndü.

Buenos Aires'teki taraftarlar, büyük bir eğlencenin ortalarında kendilerini buldu ve ülke çapında milyonlar sokaklara döküldü.

Geçit töreni otobüsü yolculuğuna başlarken ilk sahneler, takımın hep birlikte tezahüratlar söylediğini gösteriyordu.

BİR FOTOĞRAFTA:

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Ülke, bir Dünya Kupası galibiyetinin keyfini çıkarmaya devam ederken hem takım hem de taraftarlar için bu zaferin yansımaları devam edecek.