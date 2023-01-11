Tangocular, süperstarlarını bir sonraki Dünya Kupası'nda da görmek niyetinde...

NE OLDU? Messi, kariyerinde ilk kez Arjantin Milli Takımı’nı kupaya ulaştırdı ve bu süreçte Altın Top'u alarak Dünya Kupası hayalini nihayet Katar'da gerçekleştirdi.

Paris Saint-Germain’in süperstarı, turnuvanın ardından milli takımla devam edeceğini açıkladı, ancak ne kadar süre milli takımın formasını giyeceği henüz belli değil.

Messi, bir sonraki Dünya Kupası gerçekleştiğinde 39 yaşında olacak, ancak Scaloni, onun hala önümüzdeki Dünya Kupası’nda olacağına dair umudunu yitirmedi.

NE SÖYLEDİLER: Scaloni, ”Bence Messi bir sonraki Dünya Kupası’nda olabilir" dedi Radio Calvia’ya ve şunları ekledi:

"Bu büyük ölçüde ne istediğine, iyi hissedip hissetmeyeceğine bağlı olarak değişecek.

“Kapımız ona her zaman açık olacak. O, sahada her zaman mutlu ve onun olması bizim için çok güzel olur."

BÜYÜK RESİM: Messi, Katar'daki finalden önce Fransa ile yapacağı karşılaşmanın onun Dünya Kupası'ndaki son maçı olacağını söyledi.

Ancak Arjantin’deki tüm oyuncular; Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı 2026’daki Dünya Kupası’nda onun da kadroda olması için ısrarcı davranıyor.

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantinli süperstar, PSG'ye geri döndü ve Dünya Kupası'ndan bu yana Ligue 1'deki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Messi, bir all-star maçında Suudi ekiplerinden oluşan altın 11'e karşı bir gösteri maçında Cristiano Ronaldo’nun karşısına çıkacak.

Bu dev maçın, 19 Ocak’ta oynanması bekleniyor.