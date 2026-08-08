18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

Çeviri:

Arjantin, Messi'nin babasını onurlandırmak için hızlı karar aldı

L. Messi
Arjantin
Inter Miami CF
Liga Profesional
Arjantin

Arjantin, Messi'nin babasını saygı duruşu ve siyah kol bantlarıyla anacak

Arjantin Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, efsane Lionel Messi'nin babası merhum Jorge Horacio'yu anmaya karar verdi.

Messi'nin babası, hastalıkla verdiği uzun mücadelenin ardından bugün cumartesi sabaha karşı 68 yaşında hayatını kaybetti.

Olé ağının aktardığına göre, Arjantin Futbol Federasyonu ve yerel lig birliği, ülkedeki tüm kategori ve seviyelerde bu haftaki maçların her birinin başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşu yapılmasına karar verdi.

Arjantin Futbol Federasyonu ayrıca oyuncuların, teknik kadroların ve hakem heyetlerinin, Messi'nin babasının anısına siyah pazubentler takmasına karar verdi. 

Federasyon merkezinin ve Arjantin futbolunun çatı kuruluşuna bağlı diğer tesislerin bayrakları, önümüzdeki cuma gününe kadar yarıya indirilecek.

Leagues Cup
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Monterrey crest
Monterrey
MON

Arjantin Futbol Federasyonu bir açıklamada şunları belirtti: "Jorge Messi'nin vefatıyla yaşanan telafisi mümkün olmayan kaybı derin bir acıyla duyuruyoruz. Anısına saygımızın bir ifadesi olarak, Arjantin futbolunun çeşitli kategorilerinde oynanacak tüm maçların başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşu yapılmasına, ayrıca hakem heyetleri, oyuncular ve teknik kadroların siyah pazubentler takmasına karar verdik."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Ayrıca Arjantin Futbol Federasyonu tesislerinin bayrakları, yas ifadesi olarak önümüzdeki cuma, 14 Ağustos gününe kadar yarıya indirilecek."

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Messi'nin babasını uğurlamak için sosyal medya hesaplarını kullanarak şöyle dedi: "Jorge her şeyi doğru yaptı; orada olması gerektiğinde oradaydı, destek olması gerektiğinde destek oldu ve ihtiyaç en fazla olduğunda bir dayanak oldu."

Öte yandan, başkanlığını Matías Messi'nin yürüttüğü Leones FC kulübü, Birinci Lig'in 23. haftası kapsamında Muñiz ile oynayacağı maçın ertelendiğini duyurdu.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin