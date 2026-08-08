Arjantin Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, efsane Lionel Messi'nin babası merhum Jorge Horacio'yu anmaya karar verdi.

Messi'nin babası, hastalıkla verdiği uzun mücadelenin ardından bugün cumartesi sabaha karşı 68 yaşında hayatını kaybetti.

Olé ağının aktardığına göre, Arjantin Futbol Federasyonu ve yerel lig birliği, ülkedeki tüm kategori ve seviyelerde bu haftaki maçların her birinin başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşu yapılmasına karar verdi.

Arjantin Futbol Federasyonu ayrıca oyuncuların, teknik kadroların ve hakem heyetlerinin, Messi'nin babasının anısına siyah pazubentler takmasına karar verdi.

Federasyon merkezinin ve Arjantin futbolunun çatı kuruluşuna bağlı diğer tesislerin bayrakları, önümüzdeki cuma gününe kadar yarıya indirilecek.

Arjantin Futbol Federasyonu bir açıklamada şunları belirtti: "Jorge Messi'nin vefatıyla yaşanan telafisi mümkün olmayan kaybı derin bir acıyla duyuruyoruz. Anısına saygımızın bir ifadesi olarak, Arjantin futbolunun çeşitli kategorilerinde oynanacak tüm maçların başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşu yapılmasına, ayrıca hakem heyetleri, oyuncular ve teknik kadroların siyah pazubentler takmasına karar verdik."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Ayrıca Arjantin Futbol Federasyonu tesislerinin bayrakları, yas ifadesi olarak önümüzdeki cuma, 14 Ağustos gününe kadar yarıya indirilecek."

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Messi'nin babasını uğurlamak için sosyal medya hesaplarını kullanarak şöyle dedi: "Jorge her şeyi doğru yaptı; orada olması gerektiğinde oradaydı, destek olması gerektiğinde destek oldu ve ihtiyaç en fazla olduğunda bir dayanak oldu."

Öte yandan, başkanlığını Matías Messi'nin yürüttüğü Leones FC kulübü, Birinci Lig'in 23. haftası kapsamında Muñiz ile oynayacağı maçın ertelendiğini duyurdu.