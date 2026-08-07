Arjantin, Messi karşısında beyaz bayrak çekti: Ne oldu?

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, federasyon yönetiminin efsanevi milli takım oyuncusu Lionel Messi'ye 2028 Copa America'ya katılımı konusunda herhangi bir baskı uygulamayacağını açıkladı ve nihai kararın herhangi bir müdahale olmaksızın yalnızca Arjantinli yıldıza ait olduğunu vurguladı.

Dünya Kupası destanı sonrası Messi'nin sessizliği

39 yaşındaki Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki efsanevi performansına rağmen uluslararası geleceğine dair niyetini şimdiye kadar açıklamadı. Bu turnuvada 8 gol atıp 4 gole de asist yapan Messi'nin ardından Arjantin, İspanya'ya karşı oynadığı finalde uzatmalarda 1-0'lık ağır bir yenilgi alarak yoluna son verdi.

Arjantin televizyon kanalı "TyC"ye açıklamalarda bulunan Tapia, federasyonun milli takım kaptanının iradesine tam saygı duyduğunu vurguladı: "Bu tamamen onun kişisel kararı. Katıldığı her turnuvada olduğu gibi bu turnuvanın da bir simgesiydi."

Onu en iyi halinde gördük

Tapia hayranlık dolu bir üslupla şunları ekledi: "2022'de, 2026'da oynayıp oynamayacağını bilmiyorduk. Her maça tek tek odaklandığını söyledi ve onu en iyi halinde, hatta belki de tüm zamanların en iyi halinde gördük."

Ve devam etti: "Onunla gurur duymalıyız. Futbolun tadını çıkarmaya devam etmesini, bizim de onu izlemenin tadını çıkarmamızı ve uygun gördüğü kararı almasını diliyorum."

Scaloni ikilemi federasyonu endişelendiriyor

Bu bağlamda Tapia, sözleşmesi bu yılın sonunda dolacak olan teknik direktör Lionel Scaloni'nin geleceğine ilişkin endişesini dile getirdi. Scaloni, İspanya'ya karşı kaybettiği final sonrasında görevine devam edip etmeyeceğini yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.

Tapia kararlı bir ifadeyle şunları söyledi: "Birinci, ikinci ve üçüncü planım Scaloni. Devam etmesini istiyorum, hepimiz devam etmesini istiyoruz. Kararına saygı duymalı, iyice düşünmesine ve doğru gördüğü kararı almasına izin vermeliyim."

Ve ekledi: "Gerekli motivasyondan yoksun hissediyorsa veya daha fazla başarı elde edecek bir yol görmüyorsa, onu kalmaya zorlayamam."

Tarihin en başarılısı

48 yaşındaki Scaloni, 2018'deki geçici atanmasını üst üste 3 büyük uluslararası kupanın kazanıldığı altın bir döneme dönüştürerek Arjantin milli takımı tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak kabul ediliyor: 2021 Copa America, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa America.

Tarihin en iyi milli takımı

Tapia açıklamalarını milli takıma yönelik duygusal bir övgüyle noktaladı: "Bu, tüm zamanların en iyi milli takımı. Tüm Arjantin halkına mutluluk getirdi ve insanların tek bir topluluğa ait olduklarını hissetmelerini başardı."