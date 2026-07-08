Arjantin maçını izlerken Mısırlı iki taraftar hayatını kaybetti

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçı izleme ortamı, Şarkiye ve İskenderiye illerinde iki taraftarın, Firavunlar'ın 3-2 mağlup olduğu maçı izlerken ani sağlık sorunları yaşayıp hayatını kaybetmesi üzerine hüzünlü bir havaya büründü.

"Masrawy" sitesine göre, Şarkiye vilayetinin Oulad Saqr ilçesine bağlı El-Sufiya köyü sakinleri, maçın son dakikalarında ani bir kalp krizi geçiren vatandaş Salah Abdel Hamid El-Haddad'ın vefatının ardından hüzünle kapıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, taraftar maçı izlerken baygınlık geçirdi. Etrafındakiler ona ilk yardım yapmaya çalışıp onu acilen El-Sufiya Merkez Hastanesi’ne nakletti, ancak sağlık ekibinin onu kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı ve taraftar kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Benzer bir olayda ise İskenderiye vilayetinde, Raml Birinci Polis Karakolu’na bağlı Safar bölgesindeki bir kafede maçı izlerken başka bir taraftar hayatını kaybetti.

Raml Birinci Polis Karakolu, acil yardım hattından bir kafede bir vatandaşın hayatını kaybettiğine dair ihbar aldı. Karakol memurları bir ambulans eşliğinde ihbarın yapıldığı yere intikal etti. Burada, İbrahim M. adlı vatandaşın maçı izlemek için kafede otururken ani bir sağlık krizi geçirdiği tespit edildi.

Mısır Milli Takımı, 79. dakikaya kadar 2-0 önde olmasına rağmen Arjantin’e 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elenmişti. Son şampiyon Arjantin, arka arkaya attığı üç golle skoru tersine çevirerek çeyrek finale yükseldi.

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