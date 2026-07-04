Arjantin maçı öncesinde Hossam Hassan'dan ilginç bir karar

Mısır A Milli Futbol Takımı, bu Cumartesi akşamı, önümüzdeki Salı günü oynanacak ve Firavunlar’ın Dünya Kupası’ndaki en zorlu mücadelesi olarak görülen Arjantin ile oynayacakları Dünya Kupası son 16 turu maçı hazırlıkları kapsamında ABD’nin Atlanta kentine doğru yola çıkıyor.

Mısır Milli Takımı Menajeri İbrahim Hasan, Mısır Futbol Federasyonu’nun Facebook’taki resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, heyetin yerel saatle tam 14.00’te, Kahire saatiyle 22.00’de Dallas’tan ayrılacağını duyurdu ve teknik ekibin bugün oyunculara antrenman yapmadan tam bir dinlenme süresi verme kararı aldığını belirtti.

Hassan, bu dinlenme kararının, 32'li turda Avustralya ile oynanan yorucu karşılaşmanın ardından oyunculara fiziksel ve zihinsel olarak toparlanma fırsatı vermek amacıyla alındığını açıkladı. Söz konusu maç, penaltı atışlarıyla sonuçlanana kadar 120 dakika süren olağanüstü bir mücadeleye sahne olmuştu.

Mısır Milli Takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı. Bu maçta Firavunlar, mücadeleci bir performans sergilemişti.

Mısır, şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Arjantin karşısında zorlu bir görevle karşı karşıya. Bu karşılaşma, Mısır futbol tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşarak tarihi bir başarıya imza atma konusunda tüm ulusun umutlarını taşıyor.