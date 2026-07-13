Arjantin maçı öncesinde Bellingham’ın maskesi tartışma yarattı

İngiltere Milli Takımı ve Real Madrid’in yıldızı Jude Bellingham, “Üç Aslan”ın Norveç’i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinin ardından, oksijen maskesi takmış haldeki bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada geniş çapta tartışma yarattı.

Instagram'da 46,8 milyondan fazla takipçisi bulunan Bellingham, milli takım arkadaşlarıyla çekilmiş birkaç kutlama fotoğrafını, şu umut dolu yorumla paylaştı: "Hâlâ mücadeledeyiz, şimdi sıra yarı finalde, inanalım!" Ancak takipçilerin ilgisini çeken fotoğraf, oksijen maskesi takmış halde göründüğü fotoğraftı.

İngiliz orta saha oyuncusunun bu tür fotoğrafları paylaşması ilk kez olmuyor; sezon boyunca fiziksel iyileşme ve formunu koruma programının bir parçası olarak bu tekniği düzenli olarak kullanıyor.

"CuídatePlus" programına yaptığı açıklamada, yaralanma tedavisi uzmanı Juan Arnal, bu tür maskelerin "elit sporcular arasında yaygın olan ve oksijen emilimini iyileştirmek için atmosferik basıncı artırmaya dayanan yüksek basınçlı oksijen tedavi odalarına benzediğini" açıkladı.

İspanyol doktor, “metabolik oksijen tedarikinin artırılmasının kas yaralanmalarının iyileşmesini hızlandırdığına dair bilimsel kanıtlar olduğunu” vurgulayarak, “bu uygulamanın en çok futbolcular arasında yaygın olduğunu, iyileşmeyi hızlandırmak için oksijen verilmesi ile yüksek basınç odasının kullanımının birleştirildiğini” belirtti.

Oksijen tedavisi tekniği, özellikle arka arkaya maçların ve kısa dinlenme sürelerinin olduğu büyük turnuvalarda, profesyonel sporcuların yoğun fiziksel efor sonrası iyileşme sürelerini kısaltmak için başvurduğu gelişmiş yöntemlerden biridir.

Bellingham ve takım arkadaşları, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maç, 1966'dan beri kazanamadığı şampiyonluk hayaline doğru ilerleyen İngiltere milli takımının karşılaşacağı en zorlu sınavlardan biri olarak görülüyor.