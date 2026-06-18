Arjantin kampında gerginlik tırmanıyor… Scaloni’den kesin bir karar

Arjantin milli takım kampında, Lautaro Martínez ile Julián Álvarez arasındaki kıyasıya rekabetin gölgesinde, as forvetin kim olacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu durum, teknik direktör Lionel Scaloni’nin 2026 Dünya Kupası’nda karşı karşıya kalacağı en önemli sorunlardan biri.

Inter Milan'ın yıldızı Lautaro, Alvarez'in sakatlığı nedeniyle Cezayir'e karşı oynanan açılış maçına ilk 11'de başlamış, ancak 55. dakikada Atlético Madrid'in forveti oyuna yedek olarak girmişti. Arjantin’in Lionel Messi’nin attığı üç golle 3-0 galip gelmesine rağmen, ikiliden hiçbiri belirgin bir iz bırakamadı; bu da açık forvet pozisyonu konusundaki tartışmaları devam ettirdi.

İspanyol “AS” gazetesine göre Arjantinli gazeteci Gastón Idol, yaklaşan Avusturya maçının önemli bir sorunun cevabını vereceğini açıkladı: Arjantin’in hücumunu başından itibaren kim yönetecek?

Eidol, Alvarez’ın son maçta 35 dakika sahada kalarak iyi bir fiziksel hazırlık sergilemesinin ardından, tüm işaretlerin onun ilk 11’de yer alacağını gösterdiğini belirtti.

Idol, Scaloni’nin genellikle iki maç üst üste aynı ilk on birle sahaya çıkma eğiliminde olmadığını da ekledi; bu da Avusturya maçı, Alvarez’e daha fazla süre vermek ve kritik aşamalardan önce performansını değerlendirmek için ideal bir fırsat haline getiriyor.

Teknik direktörün tereddütleri sadece forvet pozisyonuyla sınırlı değil; sağ bek pozisyonunda Montiel ile Molina arasında, sol bek pozisyonunda ise henüz sakatlığından tam olarak iyileşmemiş Tagliafico ile Medina arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Ayrıca orta sahada da değişiklikler yapılması muhtemel.

Arjantin milli takımı, bugün akşam İspanya saatiyle 23:00’da bir antrenman yapacak. Teknik ekip, bu antrenmanı oyuncuların hazırlık durumunu değerlendirmek ve Avusturya maçı öncesinde kadro kararlarını kesinleştirmek için değerlendirecek.