Arjantin kampında bomba haber… Julian Álvarez, “Messi’nin ortağı” değil

Arjantinli yıldız Sergio Agüero, Tango kampında bir bomba etkisi yarattı ve 9 numara pozisyonu mücadelesinde Otaro Martínez’e tam destek verdiğini açıklayarak, Julián Álvarez’in “geleneksel anlamda bir forvet olmadığını” vurguladı.

Agüero’nun sözleri, Dünya Kupası eleme maçları öncesinde Messi’nin forvet partnerinin kim olacağına dair alevlenen tartışmalara bir tokat gibi indi.

Agüero, Arjantin ESPN'deki "La Casa del Con" programında şunları söyledi: "Ben teknik direktör olsaydım, gol atmasa bile her maçta Lautaro'yu ilk 11'de oynatırdım."

Kararlı bir şekilde şunları ekledi: “Bence Arjantin’in saf bir forvete ihtiyacı var ve Julian, bana göre geleneksel bir saf forvet değil.”

Agüero, Atlético Madrid'in yıldızının değerini küçümsemedi, ancak ona farklı bir rol biçti: "Julian kanatta, ikinci forvet olarak oynayabilir, aynı zamanda Leo'nun yanında da oynayabilir."

Agüero, Martínez’e verdiği desteği şu sözlerle tamamladı: “Lautaro’nun golünden memnunum, çünkü bu gol ona bir sonraki maçta forvet olarak daha fazla güven verecektir.”

Agüero’nun açıklaması, Dünya Kupası’nın başlamasından bu yana Arjantin’de süren as forvetin kim olacağına dair tartışmaları alevlendirdi.

Şu ana kadar Lautaro istatistiklerde önde; grup aşamasındaki üç maçta da ilk 11'de yer aldı, 180 dakika sahada kaldı ve Ürdün karşısında bir gol attı. Buna karşılık, Alvarez 142 dakika oynadı ve henüz gol atamadı.