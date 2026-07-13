Arjantin, İngiltere maçı öncesinde FIFA’ya acil bir talepte bulundu

Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşmadan önce Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) özel bir talepte bulundu; nihai kararın yarın Salı günü açıklanması bekleniyor.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, Çarşamba günü Atlanta'da İngiltere milli takımıyla karşılaşacak. Bu merakla beklenen maçta iki takım, Dünya Kupası finaline yükselme hakkı için mücadele edecek.

İki takımın karşılaşmaları birçok tarihi ana sahne oldu; bunların en önemlisi, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’in İngiltere’yi 2-1 mağlup etmesine katkıda bulunan Diego Maradona’nın ünlü golüydü.

Ayrıca Arjantin Milli Takımı, David Beckham’ın Diego Simeone’ye saldırması sonucu kırmızı kart görmesinin ardından, 1998 Dünya Kupası’nda İngiltere’yi turnuva dışına çıkarmıştı.

İlginç olan ise, Arjantin milli takımının İngiltere’yi yendiği her iki maçta da geleneksel mavi-beyaz çizgili forması yerine lacivert veya koyu mavi forma giymiş olması; bu nedenle tango dansçıları bunu bir kez daha tekrarlamaya çalışıyor.

Bu yaz turnuva boyunca Arjantin milli takımına eşlik eden Arjantinli gazeteci Gastón Idol’a göre, tango dansçıları FIFA’dan milli takımın alternatif mavi formayı giymesine izin verilmesini talep etti.

Talep henüz onaylanmadı, ancak nihai kararın yarın Salı günü, yarı final maçının başlamasına 24 saatten az bir süre kala açıklanması bekleniyor.

Buna karşılık, bu karşılaşmada ev sahibi olarak kabul edilen İngiltere milli takımı, geleneksel beyaz formalarını giyecek.

Arjantin, futbolla ilgili inançlar ve batıl inançlarla uzun bir geçmişe sahiptir.

Çarşamba günkü maçta yedek formayı giyme talebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bazıları bu adımı Arjantin’de “kabbala” olarak bilinen batıl inançlarla ilişkilendiriyor.

İngiliz Yayın Kurumu (BBC) tarafından yayınlanan bir raporda, Arjantin'in Dünya Kupası müsabakaları sırasında milli takıma şans getireceğine inanılan batıl inançlara ve ritüellere olan büyük tutkusu ile tanındığına dikkat çekildi.

Rapor, bir kamuoyu araştırmasına dayanarak, her dört Arjantinliden birinin milli takıma yardımcı olmak amacıyla ritüeller uyguladığını ortaya koydu.

Raporda ayrıca şunlar da belirtildi: “Maçları her zaman aynı grupla izlemek, aynı koltuğa oturmak ve turnuva boyunca aynı kıyafetleri giymek, bazı Arjantinlilerin şansın milli takımlarının yanında olmasını sağlamak için başvurduğu yöntemlerdir.”