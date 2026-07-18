Lionel Scaloni, bugün Cumartesi akşamı New Jersey’de basına 15 dakika süreyle açık tutulan antrenman sırasında, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynanacak maç öncesinde Arjantin milli takımının ilk 11’inin bazı özelliklerini açıkladı.

Antrenman sırasında Scaloni, 12 oyuncuya antrenman formaları dağıtırken, kaleciler ise sahanın başka bir bölümünde ayrı bir antrenman yaptı.

Defans grubunda Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez ve Nicolás Tagliafico yer aldı.

Forvet hattında ise Lionel Messi ve Julian Alvarez'e antrenman formaları verildi; bu durum, Arjantinli La Nación gazetesinin de doğruladığı üzere, ikilinin İspanya karşısında ilk 11'de yer alacağına işaret ediyor.

Tek soru işareti ise orta sahadaydı; Enzo Fernández, Leandro Paredes ve Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone ve Giovanni Lo Celso ile birlikte antrenmana katıldı.

Habere göre, final maçının ilk on birindeki son oyuncu, De Paul, Simeone ve Lo Celso üçlüsünden seçilecek; diğer pozisyonlar ise final öncesinde neredeyse kesinleşmiş görünüyor.

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