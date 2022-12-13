Arjantinli süperstarın hırçın görüntüsü, vatandaşlarının beğenisini kazandı.

NE OLDU? Messi, kulüp düzeyinde kendisine sunulan hemen hemen her büyük ödülü kazanmasına rağmen, uluslararası sahnede vatandaşı olan Maradona'nın başarılarını tekrarlayamadı.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Katar 2022'de Hollanda'ya karşı alınan bir çeyrek final galibiyeti sırasında ve sonrasında sergilediği duyguyla, bu ödülü ne kadar kazanmak istediğini gözler önüne serdi.

NE SÖYLEDİLER: Arjantin'in eski oyuncularından Zabaleta, BBC Sport'a tüm zamanların en iyi oyuncusunun içinde yanan ateşi anlattı:

"Messi'nin sonundaki tepkisini, kutlamalarını ve [Louis] van Gaal'a daha sonra yaklaştığında söylediği her şeyi beğendim.

"Kızgın bir Messi, görmeyi sevdiğimiz bir şey. İşte şimdi, bize Diego Maradona'yı hatırlatıyor - bu tür bir karakter - ve Dünya Kupası'nı kazanmaya çalışırken bu asla kötü bir şey değil."

BÜYÜK RESİM: Zabaleta şunları ekledi: "Messi, bu turnuvada ilk deneyimlerini yaşayan genç oyuncularla dolu bu kadroya liderlik ediyor.

"Tünelde, herkes onun korumasıymış gibi arkasında. Sahada bile sanki hepsi Messi için savaşıyor ve onu koruyor. Onunla oynarken standardı belirlemesi ve örnek olması gerektiğini düşündüğünü biliyorum.

"Ve aynı zamanda herkesin hemen arkasında olduğunu bilerek bu Dünya Kupası'nın her dakikasından ne kadar keyif aldığını da biliyorum.

"O her zaman başroldeydi, bu yüzden 2014'te ben Arjantin takımındayken finale yükseldik - ama o zaman 27 yaşındaydı, 35 değil. Şimdiki fark, bu onun son şansı - son dansı - kariyerinin sonunda artık.

"Bu, her şeyin daha acil olduğunu hissettiriyor ve bunu performanslarımızdan görebiliyorsunuz. Sonunda Dünya Kupası'nı kazanırsa daha özel olurdu, ancak bu kez başarısızlığın ne anlama geldiği konusunda takım üzerinde çok fazla baskı var.

"Oldukça basit bir şekilde, bu onun rüyasının sonu anlamına geliyor."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty

SIRADAKİ NE? Messi ve Arjantin, bu akşam 2022 Dünya Kupası yarı finallerinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Ve bu karşılaşmanın galibi, gezegendeki en iyi takım olmak amacıyla Fransa ile Fas arasında oynanacak olan maçın galibiyle kozlarını paylaşacak.