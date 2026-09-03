Lionel Messi'nin milli takımdan emekli olma kararının ardından Arjantin'deki tüm futbol maçları, onun onuruna bir dakika alkışlanması için onuncu dakikada duracak.

39 yaşındaki Amerikan ekibi Inter Miami'nin yıldızı, bu yılki Dünya Kupası'na katılmasının ardından Arjantin Milli Takımı için bir daha oynamayacağını bu hafta erken saatlerde açıklamıştı.

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Messi kararın "ruhumun derinliklerini acıtıyor" dediğini, ancak 2022 Dünya Kupası, 2021 ve 2024 Copa America şampiyonluklarına taşıdığı Arjantin'i temsil etmeyi bırakmak için "vaktin geldiğinin farkında olduğunu" ekledi.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), perşembe akşamı ülke içindeki "tüm kategorilerdeki" tüm maçların, maç onuncu dakikaya ulaştığında tam bir dakika alkış yapılması için duracağını doğruladı.

10 numara Messi için özel bir simgesellik taşıyor; çünkü bu numarayı kulüplerinin çoğunda ve ülkesinin milli takımında giydi. Karar, erkek ve kadın futbol maçlarının yanı sıra salon futbolu ve plaj futbolunu da kapsıyor.

Federasyon açıklamasında şunları ekledi: "Bunun yanı sıra, ekranlarla donatılmış stadyumlar, maçlar başlamadan önce federasyonun kurumsal videosunu yayınlamalıdır."

Alkış merasimi, Velez Sarsfield ile Boca Juniors arasındaki Arjantin Kupası maçı sırasında çarşamba günü zaten başlamıştı.

Bu yazki Dünya Kupası turnuvası, Messi'nin kariyerindeki altıncı turnuvaydı ve böylece Brezilyalı Cafu'dan sonra erkekler Dünya Kupası'nda 3 finalde yer alan yalnızca ikinci oyuncu oldu.

Eski Barcelona yıldızı, 207 maçla Arjantin Milli Takımı'ndaki en fazla maça çıkma rekorunun yanı sıra 125 golle en fazla gol rekorunu da elinde tutuyor.

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