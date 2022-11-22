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Suudi Arabistan

Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisini bozan Arabistan'a, Kral Salman'dan tarihi jest

Ethem Sündük
22:31 GMT+3 22.11.2022
Al-Dawsari Argentina Saudi Arabia
Tangoculara hezimeti yaşatan Suudiler, galibiyeti doyasıya kutlayacak.

NE OLDU? Suudi Arabistan, Lusail'de Arjantin'i 2-1 yenerek futbol dünyasını şok etti.

Suudi taraftarlar, ülkelerinde ve Katar'da coşkulu bir şekilde galibiyeti kutlarken Kral Salman, Twitter'da ertesi gün resmi tatil olacağını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Tatil, hem kamu hem de özel sektördeki tüm çalışanların izinli olacağı ve ülkenin dört bir yanındaki öğrencilerin derslere katılmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

Galibiyet, Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 36 maçtaki ilk yenilgisine mahkum eden Dünya Kupası tarihindeki dördüncü galibiyetiydi.

NE SÖYLEDİLER?: Ülkenin resmi tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Çarşamba günü, devletin ve özel sektörün tüm sektörlerindeki tüm çalışanları ile tüm eğitim kademelerindeki kız ve erkek öğrencilere tatil olması talimatı verildi."

BİLİYOR MUSUN? Arjantin'in yenilmezlik serisi sona ererken rekor, ekim 2021'de İspanya'ya karşı oynadıkları Uluslar Ligi yarı finalindeki maçın ardından 37 maç yenilgisiz ilerleyen Roberto Mancini'nin ekibi İtalya'da kaldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SUUDİ ARABİSTAN İÇİN SIRADA NE VAR? Unutulmaz açılış günü zaferiyle canlanan Suudi Arabistan, cumartesi günkü bir sonraki grup maçında Polonya'ya karşı şok etkisini sürdürmek isteyecek.

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