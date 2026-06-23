Arjantin'in 32'li turdaki rakibi... İspanya ile muhtemel bir ateşli karşılaşma!

10. grubun liderliğini garantileyip 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turuna yükselmesinin ardından, son şampiyon Arjantin, bir sonraki rakibini belirlemek için 8. grubun son turundaki sonuçları bekliyor. İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan arasında değişen üç olası senaryo söz konusu.

Arjantinli "TYC" kanalına göre, "Tango" takımı 3 Temmuz Cuma günü Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda 8. grubun ikincisiyle karşılaşacak. İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek 4 puanla grubun zirvesinde yer alırken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ise her ikisi de 2 puanla ikinci sıra için rekabet ediyor.

Arjantin'in rakibi, önümüzdeki Cuma günü oynanacak son tur maçlarının sonuçlarına göre belirlenecek. Bu maçlarda Uruguay, İspanya ile; Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Olası senaryolar

Uruguay, "La Roja"yı herhangi bir skorla yenerse, Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan'ın maçı berabere bitse de, Suudi Arabistan kazansa da Arjantin, İspanya ile karşılaşacak.

İspanya'nın Uruguay'ı yenmesi ve Yeşil Burun Adaları'nın Suudi Arabistan'ı yenmesi veya berabere kalması durumunda ise Yeşil Burun Adaları, Arjantin'in rakibi olacak.

İspanya'nın Uruguay'ı yenmesi ve Suudi Arabistan'ın Yeşil Burun'u yenmesi ya da İspanya ile Uruguay'ın berabere kalması ve Suudi Arabistan'ın kazanması durumunda ise Arjantin, Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Karmaşık beraberlik durumlarında, İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında ya da Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasında baraj maçlarına başvurulabilir; bu durumda, senaryoya göre FIFA sıralamasında daha üstte veya daha altta yer alan takım Arjantin ile karşılaşacaktır.

Olası yol haritası

Arjantin, 32'li turu geçmesi halinde, 16'lı turda dördüncü veya altıncı grupların ikincileriyle karşılaşabilir; bu gruplarda Paraguay, Avustralya, İran ve Mısır üst sıralar için rekabet etmektedir.

Çeyrek finalde en zorlu rakip Portekiz, Kolombiya, İsviçre veya Kanada olabilir; yarı finalde ise Brezilya ve İngiltere ile karşılaşma ihtimali bulunmaktadır.

Arjantin’in mevcut sıralaması, Almanya, Fransa, Hollanda veya Belçika gibi Avrupa devleriyle ancak bu takımların gruplarını birinci bitirmeleri durumunda olası bir finalde karşılaşmamasını garanti ediyor; bu da “Albirroja”ya tablonun alt yarısında göreceli bir avantaj sağlıyor.