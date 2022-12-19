Rap yıldızı Drake, 2022 Dünya Kupası finali için yaptığı bahisle 2,75 milyon dolar yani 51,3 milyon liradan oldu.

Drake, Dünya Kupası için bahis oynadı

Penaltılarda galip gelen Arjantin, Fransa'yı 90 dakika içinde yenmeyi başaramadı

Rap yıldızı, Arjantin'in galibiyetini tahmin etmesine rağmen kazanamadı

NE OLDU? Dünyaca ünlü rap yıldızı Drake, 2022 Dünya Kupası finali için Arjantin'e bahis oynadı. Ancak Lionel Messi ve arkadaşları, 90 dakika içinde galip gelemeyince maç uzatmalara gitti ve Arjantin penaltılarda kazandı. Böylece Drake'in de 1 milyon dolarlık kuponu yattı.

DAHA FAZLASI: Eğer Arjantin, Fransa'yı 90 dakika içinde yenmeyi başarsaydı Drake, yaklaşık 2,75 milyon dolar yani 51,3 milyon lira para kazanacaktı.

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe, Arjantin karşısında hat-trick yapsa da onun çabaları, penaltılarda Lionel Messi ve arkadaşlarını mağlup etmeye yetmedi. Normal süresi 3-3 biten finali Scaloni'nin öğrencileri penaltılarda 4-2 kazandı.