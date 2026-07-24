Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İspanya'ya kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan tartışmalı davranışlara rağmen, ülkesinin neredeyse her şeyde çok başarılı olması nedeniyle insanların "kıskandığını" söyledi.

Milei geçen Pazartesi günü, önceden zamanlanmış olan ve Arjantin'in kazandığını kutlayarak ulusal tatil ilan eden bir tweet'i yanlışlıkla paylaşınca zor durumda kaldı; artık Arjantin halkı bu tatile sahip olamayacak.

Daily Mail gazetesi, Arjantin Devlet Başkanı'nın LN+ kanalına yaptığı açıklamaları yayımladı: "Arjantin'in sorunu, dikkat çekici olmamız ve göz ardı edilememizdir. İnsanlar bizi kıskanıyor ve biz neredeyse her şeyde çok başarılıyız. Üzgünüm ama birinin bunu söylemesi gerekiyordu."

Milei, Arjantin'in İspanya'ya 1-0 kaybetmesinin ardından oldukça açık sözlüydü ve Arjantin'in tüm maç boyunca yalnızca iki şut çekmesine rağmen, hakem kararlarının ülkesinin milli takımının aleyhine geldiğinde ısrar etti.

Bu görüş, turnuva boyunca hâkim olan ve Arjantin'in pek çok hakem kararından yararlandığını değerlendiren genel kanının aksi yönünde.

Milei sözlerine şöyle devam etti: "Pazar günü maç bizim için son derece zordu; buna rağmen oyunun akışı hiç lehine olmamasına karşın Arjantin son dakikalarda beraberliği yakalayabilirdi."

"Arjantin turnuva boyunca her zaman dengeli tutumlar sergiledi ve disiplinli bir şekilde hareket etti. Hatta hakemlerin bazı maçlarda milli takıma karşı hatalı kararlar aldığı anlarda dahi, takımın tepkisi her zaman dengeli ve düzenli oldu; sonuna kadar mücadele etmesiyle öne çıktı" diye ekledi.