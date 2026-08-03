Arjantin'de deprem: River Plate taraftarları herkese savaş ilan etti

River Plate taraftarları, 2026 Clausura Şampiyonası'nın üçüncü haftasında Rosario Central'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından "Monumental" Stadı'nda öfkeyle patladı. Bu tablo, köklü kulübün yaşadığı krizin derinliğini gözler önüne serdi.

Islık sesleri ve herkesin gitmesini isteyen tezahüratlar

Maçın ilk anlarından itibaren "Monumental"in tribünlerinde gerginlik açıkça hissedildi. Stadyum spikeri oyuncuların isimlerini anons ederken, bir kısmı yüksek sesli ıslıklarla karşılandı. Kendisine yöneltilen eleştirilerin dozu görece daha düşük olsa da, teknik direktör Eduardo Coudet de taraftarların öfkesinden nasibini aldı.

Maçın tek golü kendi kalesine gol yiyen taraftan geldi. Nicolás Otamendi'nin kendi kalesine attığı gol, tribünlerde öfkenin fitilini ateşledi. Taraftarlar meşhur tezahüratlarını haykırdı: "Hareket et River, hareket et...". Ancak bu tezahürat, ilk yarının sonuna doğru gösterilen performansa duyulan hoşnutsuzluğun ifadesi olarak gürül gürül ıslıklara dönüştü.

River'ın skoru eşitlemek için bulduğu fırsatlara rağmen, Giovanni Cantizano'nun yönettiği tehlikeli bir kontra atak, skoru Rosario Central lehine ikiye katlamanın eşiğinden döndü ve tribünleri patlatan kıvılcım oldu.

Tezahüratlar stadın her köşesinden yükselerek hem oyuncuları hem de yönetimi hedef aldı ve zirvesine tek bir sesle ulaştı: "Hepsi gitmeli". Bitiş düdüğüyle birlikte ıslıklar, benzeri görülmemiş bir düzeyde gürültülüydü.

"Ramón Díaz" yeniden gündemde

Stadyumun koridorlarında ve salonlarında bir grup taraftar dikkat çeken bir tezahürat yaptı: "Hep birlikte Ramón'un dönüşü için bağıralım...". Bu, geçen yıl Brezilya ekibi Internacional'den ayrılmasından bu yana halen kulüpsüz olan tarihi teknik direktör Ramón Díaz'a bir göndermeydi.

Díaz'ın River Plate ile dolu dolu bir geçmişi var. Takımı üç dönem çalıştırdı: 1995-1999, 2001-2002 ve ardından 2012-2014. Kulüpteki teknik direktörlük kariyeri boyunca yedi yerel ve iki kıtasal kupa kazandı; bunların en önemlisi 1996 yılındaki Libertadores Kupası'ydı.

Üst üste beş mağlubiyet: kulüp tarihinin en kötüsü

Bu yenilgiyle birlikte River Plate, Arjantin Futbol Federasyonu turnuvalarında üst üste beşinci mağlubiyetini almış oldu ki bu, profesyonel dönemdeki tarihinin en kötü serisi. Seri, Apertura finalinde Belgrano'ya alınan mağlubiyetin ardından başladı ve ezeli rakip Boca Juniors'a karşı Superclásico'da yaşanan yenilgiyle devam etti.

"Millonarios" taraftarlarının hoşnutsuzluğu geçen yılın sonuna dayanıyor. O dönemde Marcelo Gallardo'nun kalmasına rağmen takım, beklentilerini karşılayamadı. 2026 yılının başında kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü görevden alındı ve yerine Eduardo Coudet geldi. Ancak takımın Apertura finaline ulaşmasına karşın sonuçlar gerilemeye devam etti.

River Plate yönetimi sanık sandalyesinde

Taraftarların öfkesi teknik ekip ve oyuncularla sınırlı kalmadı, geçen Kasım ayında sorumluluğu devralan mevcut yönetim kuruluna kadar uzandı. Taraftarlar, takımın seviye düşüşünün sorumluluğunu yönetime yükleyerek, "beklenen katkıyı sağlamayan transferlere ödenen fahiş bedeli" eleştirdiler; ayrıca "kadro dışı bırakılanlara yapılan kötü muamele" olarak niteledikleri durumu da eleştirdiler.

Bu, yeni yönetimin kulübe gelişinden bu yana bu denli yoğun bir eleştiri ve düşmanca tezahüratla karşılaştığı ilk sefer. Bu durum, Latin Amerika kıtasının en köklü kulüplerinden birinin istikrarını sarsabilecek idari ve teknik bir krizin habercisi.