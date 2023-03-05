Arjantinli süperstara yönelik yapılan eylemin ardından aksiyon alınacak.

NE OLDU? Geçtiğimiz Perşembe günü, silahlı kişiler Arjantin'in Rosario kentinde Lionel Messi'nin eşi Antonella Rocuzzo'nun ailesine ait olan markete saldırıda bulundular.

Marketin kepenklerine 14 el ateş edildiği ve Messi'ye "Seni bekliyoruz Messi! Javkin [Rosario'nun Belediye Başkanı Pablo Javkin] uyuşturucu satıcısı. O, sana bakamayacak!" şeklinde bir not bıraktılar.

Olayın ardından Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Angel Fernandez, suçluların tespit edilmesi için Messi'ye söz verdi.

NE SÖYLEDİLER: Infobae'ye konuşan Cumhurbaşkanı Fernandez şunları söyledi: "Perşembe günü çok çirkin bir haberle uyandım.

"Hemen [Belediye Başkanı Pablo Javkin] ile temasa geçtim ve doğrudan genelkurmay başkanıyla görüştüm.

"Ona bir şeyler söyledim. Başka şeyler yapılması gerekecek. Çok şey yapıyoruz, ama belli ki daha fazlasının yapılması gerekecek.

"Şiddet ve organize suç sorunu, çok ciddi bir boyuta ulaştı."

BÜYÜK RESİM: Son iki yılda, 35 yaşındaki süperstar, Arjantin'i iki büyük şampiyonluğa götürdü.

Önce 2021'de Copa America'yı kazandılar ve ardından, geçtiğimiz Kasım ayında Katar'da Dünya Kupası zaferi yaşadılar.

Arjantinli süperstar, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından ülkesinde resmen bir halk kahramanı oldu.

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LIONEL MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Messi, şu anda Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern deplasmanında galibiyet arayacak.

Arjantinli süperstarın bu sezon, kulüpler seviyesinde en çok istediği kupa Şampiyonlar Ligi...