Arjantin, Cezayir maçı öncesinde büyük bir moral desteği aldı

Arjantin milli takımı, Cezayir maçı öncesinde kalecisi Emiliano Martínez gibi en önemli silahını geri kazanarak büyük bir moral desteği aldı.

Arjantin milli takımı, Dünya Kupası şampiyonluğunu savunma yolculuğuna önümüzdeki Çarşamba sabahı Cezayir ile oynayacağı maçla başlayacak.

Emiliano Martínez, Lionel Messi'nin yanı sıra Tango Dansçıları'nın en önemli silahlarından biri olarak kabul ediliyor ve 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenerek şampiyonluğa ulaşılmasında önemli rol oynadı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, TyC Sports'tan alıntı yaparak, Arjantin milli takımının sağlık ekibinin Martinez'e tıbbi muayeneler yaptığını ve sağ elinin yüzük parmağındaki alçıyı çıkarmaya karar verdiğini bildirdi.

Son antrenmanda Emiliano Martínez eldivenlerle antrenman yaparken görüldü ve başlangıçta biraz rahatsızlık hissetmesine rağmen antrenmana normal şekilde devam edebildi.

Martínez, Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan Avrupa Ligi finalinde bir kırık geçirmişti, ancak maçı sonuna kadar tamamladı ve Dünya Kupası'nı kaçırmamak için ameliyat olmaktan kaçındı.