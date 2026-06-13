Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımı, Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez'in, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda önümüzdeki Salı akşamı Cezayir ile oynanacak açılış maçında forma giyemeyebileceği ihtimaliyle karşı karşıya. Martínez'in sağ elinin yüzük parmağındaki sakatlık, dün alçının çıkarılmasına rağmen belirgin bir iyileşme göstermedi.

Milli takımın son antrenmanından görüntüler yayınlayan Arjantin televizyonunun haberine göre, Martinez antrenmanın sonunda açıkça acı çekiyor gibi görünüyordu. Cuma günü ilk kez alçısını çıkarmış olmasına rağmen, sağ elinin serçe parmağındaki sakatlık hala şiddetli ağrıya neden oluyor ve umulan iyileşme görülmedi. Bu durum, kritik karşılaşmaya birkaç gün kala Lionel Scaloni liderliğindeki teknik kadroda büyük endişe yaratıyor.

Arjantin basını, teknik ekibin, sakatlığı daha da kötüleştirip önümüzdeki kritik maçlarda oynamasını engelleyebilecek herhangi bir riski önlemek için ilk maçta Martinez'i dinlendirme eğiliminde olduğunu açıkladı. Özellikle turnuva uzun ve as kalecinin tam hazırlıkta olması gerekiyor. Onun yerine, uluslararası alanda iyi bir deneyime sahip olan ve teknik ekibin güvenini kazanan İspanyol Villarreal kalecisi Geronimo Rulli geçecek.

Arjantin ile Cezayir arasındaki karşılaşma, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turundaki en önemli maçlardan biri olarak görülüyor. Son şampiyon, 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki senaryonun tekrarlanmasını önlemek için güçlü bir başlangıç yapmaya çalışacak. O turnuvada Arjantin, açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1'lik şok bir skorla yenilmişti. Bu yenilgi, takımın sonunda toparlanıp şampiyonluğa ulaşmadan önce büyük bir baskı altında kalmasına neden olmuştu.

Martínez'in muhtemel yokluğuna ek olarak, Arjantin milli takımı sol bek Nicolas Tagliafico'dan kesin olarak yoksun kalacak. Bu durum, teknik ekibi Cezayir ile oynanacak zorlu maç öncesinde savunma hattını düzenleme konusunda ek bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Bu maç, son şampiyonun hazırlık durumunu ve bu zor koşullar altında kıtanın tacını savunma yeteneğini test edecek gerçek bir sınav niteliğinde.