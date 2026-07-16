Arjantin basını alaycı bir mesajda: Hoşça kal İngiltere

Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Arjantin gazeteleri birer kutlama platformuna dönüştü. Yarı finalde İngiltere karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1’lik heyecan verici bir skorla kazanarak dünya şampiyonluğunu savunma yolunda ilerleyen Arjantin, finalde İspanya ile karşılaşacak.

Gazetelerin manşetleri, milli takımın karakterini ve geri dönüş ruhunu öven başlıklarla doldu; Lionel Messi ise Arjantin’i Dünya Kupası’nda üst üste ikinci kez finale taşıyan yıldız olarak gündemin odağında yer aldı.

Arjantin milli takımı, İtalya ve Almanya ile şampiyonluk sayısını eşitleyecek dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

"Şampiyonlar... Tarihi bir geri dönüş"

Olé gazetesi, “Kahramanlar… Tarihi geri dönüş” başlıklı manşetiyle bu başarıyı kutladı ve Arjantin milli takımının İngiltere karşısında geriye düşmesinin ardından gerçekleştirdiği heyecan verici geri dönüşe atıfta bulundu.

Gazete, Lionel Scaloni'nin oyuncularının performansını övmekle kalmadı, "Hoşça kal İngiltere" ifadesini taşıyan bir alt başlık aracılığıyla İngiltere milli takımına alaycı bir mesaj da gönderdi.

Ayrıca, Lionel Messi’nin liderlik rolünü de öne çıkaran gazete, milli takım kaptanının Arjantin’i finale taşıyan en önemli itici güç olduğunu ve takımın geride olmasına rağmen olağanüstü bir karakter ve maçı tersine çevirme konusunda büyük bir yetenek sergilediğini vurguladı.

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Kararlılık maçı belirledi

Clarín gazetesi ise, Arjantin milli takım oyuncularının maç boyunca sergilediği ve "muazzam azim" olarak nitelendirdiği tutumu övdü; gazete, bu galibiyetin tesadüf eseri olmadığını, takımın son ana kadar şansını kaybetmemesinin sonucu olduğunu belirtti.

Gazete, Arjantin’in karakteri ve mücadeleci ruhunun, skoru tersine çevirip final biletini garantilemede belirleyici faktör olduğunu vurguladı.

Messi manşette

La Capital gazetesi ise, maçın bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşları tarafından omuzlara kaldırılan Lionel Messi’nin fotoğrafını manşetine taşıdı; bu görüntü, finale yükselmenin getirdiği sevinci yansıtıyordu.

Gazete, bu zaferi “tarihi bir geri dönüş” olarak nitelendirerek, Arjantin milli takımının İngiltere karşısında pes etmeyi reddedip geriye düşmüşken maçı galibiyete çevirerek üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselmeyi başardığını ve bu sayede futbol ve cesaret konusunda bir ders verdiğini vurguladı.