Arda Turan'dan Muslera'ya "Marcao" tepkisi

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket kaptan Arda Turan'ı çileden çıkardı.

Arda Turan, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginliğin ardından soyunma odasında Muslera'ya patladı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin önüne Marcao'nun hareketi geçti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüyen Brezilyalı savunmacı, genç oyuncuya yumruk attı.

Maçın ardından Marcao kafileden ayrı olarak özel bir araçla evine gitti.

Arda Turan'dan Marcao tepkisi

Sabah'ın haberine göre; Marcao'nun karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçti.

Galatasaray'ın kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoperi herkesten önce havalimanına götürdü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya girdi.

"Marcao nerede?" diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya "Sakın onu savunma" uyarısında bulundu.

Arda Turan'ın sözlerinin ardından Fernando Muslera, Marcao için "Yaptığı büyük terbiyesizlik" yanıtını verdi.

Marcao kadro dışı bırakıldı

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, St. Johnstone'ı geçerken Play-Off turunda Danimarka'dan Randers takımı ile eşleşti.

Randers maçı kamp kadrosuna cezası nedeniyle Marcao dahil edilmedi.

Ayrıca Brezilyalı savunmacı kadro dışı bırakıldı.

Neler yaşandı?

Mücadelenin 62. dakikasında, oyunun durduğu bir anda kendi yarı alanından koşarak gelen Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun üzerine yürüdü.

Kerem’e önce bir kafa darbesi vuran, ardından bir de yumruk atan Marcao’yu diğer Galatasaraylı oyuncular olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Marcao ile Kerem arasında kameralara yansıyan olayın öncesinde sözlü bir tartışma yaşandığı ve Kerem'in Marcao'ya sus işareti yaptığı iddia edildi.

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 🤔pic.twitter.com/jmcRJ0hffq — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021

Maçın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu VAR’da izledikten sonra Marcao’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Fatih Terim, yaşananların ardından Kerem'e sarılarak oyuncusuna moral vermeye çalıştı.

Öte yandan Brezilyalı oyuncu sarı-kırmızılı takımın sabah yapılan antrenmanında yer almadı.

Daha fazlası