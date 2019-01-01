Arda Turan: "Metin Oktay olamam ki, Arda Turan olmak istiyorum"

Arda Turan, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, sezonun ikinci yarısından itibaren form grafiğini yükselterek dikkatleri toplamıştı.

Tecrübeli oyuncu, CNN Türk'te katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'e gelme sebeplerini anlatarak programa başlayan Turan, "100 kere milli olmuş, 450-500 maça yaklaşan ve 15 kupa kazanmış bir oyuncuyu en başarılılardan biri olarak görürüm. Neden Başakşehir? 'dan sonra 5-6 teklif vardı ama hayali olan bir Başakşehir'e geldim. Ligin en güçlü şampiyonluk adayıyız" dedi.

"Arda Turan olmak istiyorum"

Arda, şımarık olduğuna dair bir soru sorulması üzerine "Bence değilim ama insanlara hak veriyorum bu konuda. Hatalara düştüm ancak ben bu yerlere tırnaklarımla kazıyarak geldim. İnsanların istediği hayatı yaşayamam. Ben Metin Oktay olamam ki, Arda Turan olmak istiyorum" cevabını verdi.

Barcelona'ya gdişine de değinen Turan, "Yüzde yüz giderdim. Çünkü Barcelona'ya gitme şansı bir kez gelir. Barcelona bir hayal. Sizin mesleğinizdeki en üst seviye neyse bir futbolcu için de Barcelona en üst seviyedir. Yani bunu hangi parayla hangi ilişki ile yaptırabilirsiniz? Barcelona’ya gittim sponsorluk transferi dediler, ver bakalım yüz milyon euro ’den bir oyuncu alırlar mı? Şu oyuncuyu al de alırlar mı? Yani bu kulüpler böyle şeylerle hareket ederler mi" ifadelerini kullandı.

"Prim diye bir kriz yoktu"

Kariyerini sonlandırdıktan sonra da Türk futbolu için çalışmak istediğini ve Türk futbolunda gördüğü eksikleri ifade eden tecrübeli oyuncu, "Camiama, kulübüme, federasyona, ülkeme mutlaka hizmet etmek istiyorum yönetici bazında. Çünkü Avrupa’da gördüklerimi yansıtmak istiyorum ama kendi şahsi fikirlerimle değil sistemle. Oradaki sistemleri buraya getirmek istiyorum. Çünkü ben gittiğim zaman da bana bir şey olduğu zaman da Ahmet geldiğinde de aynı sistem üzerinden düzeltmeler yaparak devam edilsin istiyorum. Yazık günah yani, hayır kulüplerde çalışan başkanlara da yazık günah gerçekten. Emek veriyorlar, uğraşıyorlar" cümlelerini kullandı.

Milli Takım'da yaşanan ve 'prim krizi' olarak nitelendirilen tartışmaya da parmak basan Turan, "Prim diye bir kriz yoktu. Milli takım hocası da söyledi ben de söyledim bunu. Personelin yatmayan primi vardı ortada. Zaten sonra federasyon da bu konuyu halletti. Bu prim krizinden herkes sıyrıldı. En tepedeki de en alttaki de. Bir tek Arda kaldı. Herkes temiz" diyerek kendini ve arkadaşlarını savundu.

"Hiç kimse beni istemedi ki"

Galatasray'la olan ilişkisini anlatan Arda Turan, " beni hiçbir zaman istemedi. Komik bir teklif geldi diye bir lafım var benim, herkesin dilinde bu. Niye dedim onu, basındaki gazetecilere söyleyip, iletmişlerdi. Hiç kimse beni istemedi ki. Daha önceki yönetimden hiç kimse beni istemedi. 6 aylık dönemde boştum. Galatasaray Başkanı ‘Arda ekonomiyi tercih etmiştir’ dedi. Nasıl ekonomiyi tercih edeyim? Hayatımda iki tane tercih hakkım oldu da ben mi ekonomiyi tercih ettim? Galatasaray benim camiam başkana veya başka insanlara benim cevap vermem doğru olmaz ama ben Galatasaray’a hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım. 13-14 milyon Euro kazandırarak gittim, dünyanın her yerinde ‘Galatasaraylıyım’ diye söyledim. Rakiplerimizden de teklif aldım. Ne yaptığım ortadadır, hangi cevapları verdiğim ortadadır. Bu söylediklerimde Sayın Fatih Terim’i ve Mustafa Cengiz’i ayrı tutuyorum çünkü onlarla ilgili hiçbir şey yok." dedi.

"Görev gelirse..."

İspanya ve Türk futbolunu karşılaştıran Turan, "85 milyonluk ülke, 40 milyonu genç nüfusumuz var. İspanya bizim yarımız, her şeyden bizde kat kat öndeler. 16 yaşındayken karşımızdaki İspanyolları yeniyoruz, birkaç sene sonra ben 3. ligdeyim, onlar 'de. Çocuk mu suçlu şimdi? Hocalar ve sistemin suçu var. 100 kere milli olmuş bir insan neden ıslıklanır? Bana sebebini söyle. Böyle bir şey olamaz. Euro 2016'da 20 bin İspanyol Arda Turan diye bağırırken, 20 bin Türk'ün 10 bini beni ıslıkladı" ifadelerinde bulundu.

Son olarak Milli Takım'ın durumuna da değinen Arda Turan, "Milli Takımımız çok iyi gidiyor. Bize görev gelirse başımızın üstüne. Gelmezse de, burada dua ederek desteğimizi veririz" dedi ve sözlerini tamamladı.

Arda Turan, Başakşehir formasıyla çıktığı 14 maçta 2 asist kaydetti.