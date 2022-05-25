Arda Turan futbolu bırakıp teknik direktör olacak mı?

Arda Turan, Florya'ya vedalaşmak için gitmediğini söylüyor ve "Benim için çok kıymetliler, gerçekten dayanamam" diyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan oyuncunun geleceği henüz belirsizliğini koruyor.

Arda Turan futbolu bırakıp bırakmayacağına karar vermediğini belirtirken bir gün teknik direktör olabileceğinin sinyalini verdi.

Arda Turan ne söyledi?

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan şunları söyledi: "Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum."

"Eşim de bana sordu, 'Oturup konuşacağız.' dedim. Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur. Geriye dönüp baktığımda, Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına, herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Çünkü üzüntüsüyle, sıkıntısıyla zor bir yolculuktu ama çok güzeldi."

"Teknik direktörlüğü düşünüyor musun?" sorusuna 35 yaşındaki oyuncu şu yanıtı verdi: "Bir gün oynadığım takımların başına geçmek isterim."

Arda Turan, Galatasaray'da kendisi için veda yapılmamasına ne diyor?

Galatasaray'da Arda Turan için özel bir veda düzenlenmemesi dikkat çekmişti. Bu duruma sevindiğini belirten 35 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Çünkü buna dayanamayabilirdim. Özel bir şey olsun da istemedim."

"Florya'ya vedalaşmak için gitmedim. Gerçekten dayanamam. Çocuklara dayanabilirim ama personele dayanamayabilirim. Benim için çok kıymetliler. Altyapıdaki oyunculara dayanamayabilirim."

"Her zaman Galatasaraylıyız, her zaman Galatasaray'a hizmet edeceğiz. Galatasaray'ı dışarıdan sevmek de bir hizmettir."

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