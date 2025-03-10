Arda Turan'dan transfer itirafı: "20 yaşında gidebilirdim"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Atletico Madrid'e daha erken transfer olma fırsatı yakaladığını ancak Galatasaray için ertelediğini itiraf etti.

Arda Turan'dan transfer itirafı

Atletico Madrid'e daha erken transfer olabilirdi

Kariyerini değerlendirdi

NE OLDU? Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, The National gazetesinden Andy Mitten'a kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

NE SÖYLENDİ? Arda Turan şunları söyledi:

"Bir teknik direktör olarak böyle bir hayat süreceğimi düşünmemiştim. Eğer çalışmak istiyorsanız, 24 saat çalışabilirsiniz. Bu öyle bir iş ki. Her zaman düşünüyorsunuz. 11 oyuncunuz, 11 rakibiniz, beş değişiklik hakkınız var. Detaylara girersem, 24 saat yeterli değil. Guardiola, Klopp, Arteta, onlar bu sporun dahileri ve onları takip etmeye, oynanan tüm farklı sistemleri görmeye çalışıyorsunuz ama diğer yandan Barcelona'dan eski teknik direktörüm Luis Enrique var. PSG'de Kylian [Mbappe], Messi ya da diğer oyuncularla ne yaptığına bakmıyorum, İspanya milli takımıyla ne yaptığına bakıyorum. Takımı yarı finalde (2021'de) İtalya'ya yenildi ama harika, harika bir maçtı. Ofansif olarak Luis Enrique benim idolüm. Kişisel olarak da onu seviyorum. O benim kalbimde. Eğer bir sorunu varsa bunu yüz yüze söyler, doğru şekilde. Sert, adil. Geçen yıl eşim ve çocuklarım Türkiye'nin güneyinde bir teknede tatildeydiler. Benim tekneme doğru yüzdü ve 'Arda!' diye bağırdı. Ben orada değildim. Beni görmeye geldi."

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"Ailemden gelen her şeye sahiptim. Babam Türk Hava Yolları'nda yer hizmetlerinde çalışıyordu. Annem ev hanımıydı. İkisi de iyi birer Galatasaray taraftarıydı. Galatasaray benim en büyük aşkım. Belki River Plate ya da Boca Juniors'ı tutan biri anlayabilir. Ben 11 yaşındayken top toplayıcı oldum. Ünlü bir top toplayıcı! Topu [John Arne] Riise'ye verdim, o da Emile Heskey'e verdi ve gol oldu. Hata yaptığım için çok hayal kırıklığına uğramıştım. Georgi Hagi'nin Galatasaray'daki son maçından bir fotoğraf da var. Golü atmıştı ve golü alkışlayan bir top toplayıcı çocuk vardı. Ben!"

"Galatasaray'a gençken katıldım. Mahallede oynuyordum. Sakatlanmıştım ve kenarda oturuyordum. Dokuz yaşındaydım. Bir çocuk bana geldi ve 'Futbol oynamak ister misin?' dedi. Ben de ona Galatasaray'da oynamanın hayalim olduğunu söyledim. Bana Galatasaray akademisi için bir kart verdi. Gittim ve seçildim. Haziran 99. Ağustos ayında kötü bir deprem oldu. Kötü bir dönemdi, birçok insan öldü. Geceleri insanlar için dua ederdim, ama aynı zamanda benim zamanım geldiğinde sadece bir antrenmanda başarılı olmak için de dua ederdim. Hayattan tek istediğim buydu, tek bir antrenmanda iyi oynamak. Eylül ayında, ilk antrenmanımız."

"Ben de iyi bir öğrenciydim ama Galatasaray maç kaybettiğinde duygusal olarak darmadağın oluyordum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı destekleyen arkadaşlarım vardı. Ben de diğer takımların haklarına ve diğer takımlara saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet iyi bir dönemden geçmiyor. Saha içinde olanlardan ziyade saha dışında olanları konuşuyoruz ve bu iyi bir şey değil."

"Kendimi bir süper kahraman gibi hissettim. İlk kez bir Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynadım. Başkan bize ekonomik kriz yaşadığımızı söyledi. Kazanırsak paramızı alacağımızı söyledi. Kazanamazsak da beş ay sonra paramızı alacaktık. 5-2 kazandık ve ben iki gol atıp iki asist yaptım. Taraftarlar benim adımı söyledi. Bu yüzden kendimi bir süper kahraman gibi hissettim ve taraftarların hayallerini paylaştım."

"Bu sadece Galatasaray için değildi. 2009 yılında Dünya Kupası elemelerinde o sahada İspanya'ya karşı oynadık. Ertesi yıl Dünya Kupası'nı kazanacak takıma karşı 1-2 kaybettik ama ben kendimi Messi gibi hissediyordum. 21 yaşındaydım ama kendimi patron gibi hissediyordum. Ramos, Pique, Xabi Alonso, Torres, Xavi vardı. Xabi Alonso'nun gol attığı 62. dakikaya kadar öndeydik, ardından 92. dakikada Albert Riera golü attı."

"O stadyumu çok severdim. Eski stadyumun son prensi, son kaptanıydım. Küçüktü ama diğer takımlar için cehennem gibiydi. 'Cehenneme hoş geldiniz!' Manchester United'ı destekliyorsanız bunu bilirsiniz. 3-3, 0-0. İlk kez mutluluk gözyaşları dökmüştüm. Altı yaşındaydım ve İngiltere'deki maçı televizyondan izliyordum. Peter Schmeichel insanlara üç gol yemeyeceğini söylemişti ve üç gol yedi. Manchester United'a saygı duyuyorum, büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmemiz için United'ı Avrupa'dan elemek büyük bir olaydı."

"Bir üst seviyede test edilmek istedim. Daha 20 yaşındayken gitme şansım vardı ama Galatasaray'a yardım etmek istediğim için erteledim. 24 yaşıma geldiğimde sakatlanmıştım ve biraz daha güçsüzdüm. Bu kötü bir şeydi ama gitmeme yardımcı oldu çünkü en güçlü halimde değildim. Galatasaray ayrıca benim için çok para aldı, bir Türk oyuncu için rekor bir ücretti."